Benzine 1 lira 15 kuruş indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Buna göre, benzine 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyatlarda bir değişiklik beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatlarında son durum, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Son olarak 27 Şubat'ta motorine gelen 1 lira 43 kuruş indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, pazartesi gecesi benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. Benzindeki yeni fiyat tarifesi 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
2 MART AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin : 46.44 TL
Motorin : 46.58 TL
LPG : 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin : 46.27 TL
Motorin : 46.47 TL
LPG : 26.99 TL
ANKARA
Benzin : 46.98 TL
Motorin : 47.29 TL
LPG : 27.49 TL
İZMİR
Benzin : 47.35 TL
Motorin : 47.66 TL
LPG : 27.34 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.