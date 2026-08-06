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Benzine indirim göründü ama pompa fiyatı değişmeyecek

Benzine indirim göründü ama pompa fiyatı değişmeyecek
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Brent petrol ve küresel piyasalardaki düşüşün ardından benzine bu geceden geçerli 4,35 TL indirim bekleniyor. Ancak sektör kaynakları, motorinde olduğu gibi benzin indiriminin de tamamının ÖTV için kesileceğini ve pompa satış fiyatlarının değişmeyeceğini belirtti.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorinin ardından benzine de indirim göründü. Benzine, bu geceden geçerli 4,35 TL indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, motorinde olduğu gibi benzinde de indirimin tamamının, ÖTV için kesilebileceğini belirterek, "Bu durumda pompa satış fiyatları değişmeyecek" dedi.

Brent petrol ile küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, İran ile Umman arasında devam eden görüşmelerin ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına zemin oluşturabileceği beklentisiyle geriledi. Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine ilişkin iyimserlik de arz kaygılarını azalttı, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

MOTORİN İNDİRİMİ POMPAYA YANSIMADI

Bu gelişmeler motorin ve benzine indirimi gündeme getirdi. Motorine, çarşamba günü 6 TL 37 kuruş indirim gündeme geldi. Bu indirimin önemli bir bölümü ÖTV için kesildi. Pompa satış fiyatlarına yalnızca 1 TL 5 kuruş indirim olarak yansıdı.

Motorine, bugünden geçerli 3 TL 97 kuruşluk indirim ÖTV'ye takıldı. İndirimin tamamı, ÖTV için kesildi. Fiyat sabit kaldı, tabelalar değişmedi.

BENZİN İNDİRİMİ DE ÖTV'YE GİDECEK

Motorinin ardından benzine de indirim göründü. Benzine, bu geceden geçerli 4,35 TL indirim bekleniyor.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, eşel mobil uygulaması gereğince motorinde olduğu gibi benzinde de indirimin tamamının, ÖTV için kesilebileceğini belirterek, "Bu durumda pompa satış fiyatları değişmeyecek" dedi.

Kaynaklar, indirimin ne zamana kadar pompa satış fiyatlarına yansımayacağı sorusuna, "ABD ve İran savaşı ile akaryakıtta mart ayında eşel mobil uygulaması başlatıldı. Zam gereksiniminin bir bölümü ÖTV'den karşılandı. Benzin ve motorinde, eşel mobil öncesindeki ÖTV tutarlarına ulaşıncaya değin indirimlerde ÖTV kesintisi yapılacak. Pompa satış fiyatları değişmeyecek" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
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