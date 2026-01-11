Ankara Bakkallar Odası'nda Bendevi Palandöken güven tazeledi

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası 28'inci Olağan Genel Kurulu'nda, aynı zamanda TESK Genel Başkanı olan mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçildi.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 28'inci Olağan Genel Kurulu, ATO Congresium'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda TESK Genel Başkanı ve Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bendevi Palandöken'in yanı sıra Rasim Yeşil başkanlık için yarıştı. Palandöken, yeniden Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Kongrede konuşan Bendevi Palandöken, esnaf teşkilatının kendisine gösterdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 60 yıllık bir bakkal esnafı olduğunu, mesleğin içinden gelen biri olarak sorunları birebir yaşadığını ve çözüm için mücadele ettiğini belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın yaşamış olduğu 7 bin 200 gün prim beklentisi, mayıs ayı içerisinde çıkacak. Artık esnafımız da işçiler gibi 7 bin 200 günde emekli olacak" dedi.

Palandöken, "Ben 60 yıllık Cebeci'de bir bakkalım. Esnafın ne yaşadığını, rafın başında hangi zorluklarla karşılaştığını çok iyi biliyorum. Bu nedenle sadece konuşmakla kalmıyor, devletin en üst kademeleriyle birebir görüşerek bakkal esnafımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Uzun süredir gündemde olan Perakende Yasası'na da değinen Palandöken, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Yıllardır dile getirdiğimiz Perakende Yasası'ndaki değişiklik talebimizin inşallah bu yıl hayata geçmesini bekliyoruz. Bu düzenleme, zincir marketlerle küçük esnaf arasındaki dengesizliği giderecek, haksız rekabetin önüne geçecek. Yapılacak düzenlemeyle hem bakkal esnafımız hem de vatandaşımız rahat bir nefes alacak. Bakkallar sadece ticaret yapan işletmeler değil, mahallenin hafızasıdır. Çevrenizde artık hareket edemeyeceğiniz kadar büyük zincir marketler var. Zincirlerden bir tanesinin Türkiye genelinde sayısı 14 bini buldu. 2,5 milyon insanın aileleri ile birlikte 10 milyon insanın temsilcisi olarak ve 415 meslek dalının en sorunlu kesimi bakkallardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA