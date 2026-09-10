Bekledikçe güzelleşiyor, asıldıkça lezzetleniyor: Çorlu Seymen Kavunu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde coğrafi işaretli Seymen Kavunu, kendine özgü aroması ve bekledikçe artan lezzetiyle üreticiler tarafından yoğun talep görüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Seymen Kavunu, kendine özgü aroması ve üretim yöntemiyle dikkat çekiyor. Bölgede yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kavun, üreticilerin emeğiyle tarladan sofralara ulaştırılırken, yoğun talep nedeniyle Türkiye'nin farklı noktalarına da gönderiliyor.

Seymen Kavunu'nun en önemli özelliklerinden birinin sulama yapılmadan yetiştirilmesi olduğunu belirten üretici Serhat Civan, kavunun aromasının bölgenin meteorolojik şartları ve üretim yöntemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Civan, "Babadan ve dededen bu işi yapmaktayız. Herhalde kavunun içine doğduk. Aslında bizim kavunumuz aromatik bir kavun. Hal değeri biraz daha az, çünkü sıfır sulama yapıyoruz. Neden Seymen kavunu? Faktörlerden biri aslında meteorolojik şartlar, yaz yağışlarını çok az alıyoruz. Bizim sarı kavunumuz da aslında çok yağışları sevmiyor. Çok sulandığında dahi bu aromatik tadı bulamazsınız" dedi.

Sulama yapılması halinde verimin artabileceğini ancak bunun kavunun karakteristik aromasını etkileyebileceğini belirten Civan, "Tonajı diğer sulanan kavunlardan neredeyse dörtte bir oranında az. Sulasak tonaj daha fazla olabilir ama aromatik yapıyı bozmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

4-5 kiloluk kavunlar öne çıkıyor

Seymen Kavunu'nun genellikle 4-5 kilogram ağırlığında olduğunu aktaran Civan, kavunun kendine özgü görünümünün de önemli olduğunu belirterek, "Genelde dört-beş kilo civarında olur, sarı olur. Sarı olmasıyla beraber bazı özellikler yapması gerekir. Burada gösterdiğimiz gibi bu çok güzel bir örnek verebileceğimiz bir kavun çünkü güzel dış çıtırlığını yapmış, altı sararmış, kilosu çok güzel, Seymen kavununa örnek bir kavun. Aslında yarı kışlık, yarı yazlık da diyebiliriz bizim bu kavunumuzla ilgili" diye konuştu.

Ekim tarihi değişti

Üretimde ekim tarihinin de meteorolojik şartlara göre değiştirildiğini ifade eden Civan, "Nisan ayı ekimini bu yakınlarda meteorolojik şartlardan ötürü kaldırdık. Neredeyse hiç ilaç kullanmaz düzeydeyiz. Kök hastalıklarını ilgili erken ekimden kaldırdık. Mayıs başı bizim için ekim tarihi" dedi.

Kavunun yetişme süresinin tarlanın özelliklerine göre değiştiğini söyleyen Civan, "Tarlanın verimine ve tarlanın kuvvetine göre 120 gün gibi bir yetişme, işte 115 olabilir, 125 gibi olabilir, yetişme süresi var" ifadelerini kullandı.

"Bekledikçe şerbetlenir ve lezzetlenir"

Seymen Kavunu'nun diğer kavunlardan ayrılan en önemli özelliklerinden birinin bekledikçe lezzetinin artması olduğunu belirten Civan, şöyle devam etti:

"Kestiğinizde diğer kavunlarda aldığın lif yapısı bizim kavunumuzda yoktur, bekledikçe bir tat alır. Kavunumuzu yok satıyoruz. Yani kargoyla isteyen de var, hale götürmemize de gerek yok. Biz kendimiz buralardan kestikten sonra bunu bu şekilde tutup eve götürüp askı yapabilirsek bu mart sonuna kadar dayandığı yıllar var"

Kavunun muhafazasında hava sirkülasyonunun önemli olduğunu vurgulayan Civan, "Kesinlikle ve kesinlikle en önemli şey hava sirkülasyonu, bulunduğu yerde hava alacak ve kesinlikle ezilmeden bu şu şekilde vurulduğu an bile vurulduğu yerden leke yapar" dedi.

Aynı tarlaya yıllarca kavun ekilmiyor

Üretimde toprak verimliliğini korumak için münavebeye önem verdiklerini anlatan Civan, "Beş-altı yıl aynı yere kavun ekmemeye çalışıyoruz, bu aslında çok atladığımız bir nokta. Eğer ki kendimizde kalmadıysa yer değişimi yapıyoruz, ektiğimiz komşularımızla. Onlara Ayçiçeği yeri veriyoruz, biz kavun yerini ekiyoruz. Ertesi sene tekrar o buğdayı ekiyoruz kavun yerine. Kavun yerine de bu ara buğday çok yakışıyor" diye konuştu.

Seymen Kavunu'nun bekledikçe farklı bir lezzete ulaştığını dile getiren Civan, "Diğer kavunu yerken ağzınızda bir lif olur bekledikçe, bu bizde olmaz. Bizim kavunumuz bekledikçe şerbetlenir ve lezzetlenir" ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretle tanınırlığı arttı

Çorlu Seymen Kavunu'nun coğrafi işaret almasının ürünün tanınırlığına katkı sağladığını belirten Civan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden talep aldıklarını söyledi.

Civan, "Tabii coğrafi işaretini aldı. Çok tanınır bir hale geldik. İnsanlar kargoyla kavun ister hale geldiler buradan. Çorlu'dan, Çorlu'muzdan misafirler gidecek insanlar kavun almadan gidemez hale geldiler. 'Tadından bilir' diyorum ve herkesin tatmasını istiyorum" dedi.

Tarım müdürlüğü üreticinin yanında

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de Seymen Kavunu üretiminde üreticilere destek verdiği belirtildi. Ekiplerin hem ekim hem de hasat döneminde sahada üreticilerin yanında yer aldığı kaydedildi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada Tekirdağ'da üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, kent genelinde 450 çiftçi ailesinin kavun üretimi yaptığını, yaklaşık 3 bin dekar alanda ise 5 bin 200 ton kavun üretildiğini ifade etti.

Geçmişten günümüze üretim geleneği sürdürülen Çorlu Seymen Kavunu, kendine özgü aroması, yetiştirme yöntemi ve coğrafi işaretiyle Çorlu'nun önemli tarımsal değerleri arasında yer almaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı