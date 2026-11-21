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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ikinci konut alımlarına yönelik kredi sınırlamasını değiştiren ve finansmana erişimi kolaylaştıran yeni düzenlemesinin konut talebini desteklemesi bekleniyor.

BDDK, konut kredilerinde kredi tutarının konutun değerine oranına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunanlara uygulanan yüzde 75'lik kredi-değer oranı indirimi, artık en az iki konut sahibi olanlar için geçerli olacak. Buna göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının en az iki konutunun bulunması halinde, kullanılabilecek azami kredi tutarı, konutun değerine göre belirlenen oran üzerinden yüzde 75 azaltılarak hesaplanacak.

Düzenlemeyle ayrıca, bir konutta yüzde 50 veya daha az hisseye sahip olanların söz konusu konutu, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak. Ancak ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar bu uygulamanın dışında tutulacak.

Öte yandan, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu konutun, riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılması ya da hakkında yıkım kararı alınması halinde, bu konutlardan yalnızca biri konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

Sektör temsilcileri, yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni düzenleme finansmana erişimi kolaylaştıracak"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BDDK'nin yeni düzenlemesini olumlu bulduğunu ifade etti.

Hepşen, "Daha önce bir konutu bulunan tüketicilerin ikinci konut alımlarında karşılaştıkları kredi sınırlamasının kaldırılması, finansmana erişim açısından önemli bir değişiklik. Hisseli tapuların ve kentsel dönüşüm nedeniyle kullanılamayan konutların belirli koşullarda sahiplik hesabının dışında tutulması da uygulamada karşılaşılan bazı sorunları giderecektir." dedi.

Düzenlemenin konut piyasasına etkisini faiz oranlarıyla birlikte değerlendirmek gerektiğini dile getiren Hepşen, "Kredi kullanım limitinin artması, hanehalkının aynı ölçüde borçlanabileceği anlamına gelmiyor. Mevcut faiz seviyelerinde aylık taksitlerin gelir üzerindeki yükü hala oldukça yüksek. Ancak önümüzdeki dönemde konut kredisi faizlerinde gerileme yaşanırsa, yeni düzenlemenin özellikle ikinci konut talebini desteklemesini bekleyebiliriz." diye konuştu.

"İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik destekler de gerekli"

Prof. Dr. Hepşen, ikinci konut alımlarının tamamının barınma ihtiyacından kaynaklanmadığını, yatırım amaçlı alımların da bulunduğunu belirterek, kredi imkanlarının genişlemesinin özellikle konut arzının sınırlı olduğu bölgelerde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkati çekti.

Düzenlemenin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin peşinat, gelir ve kredi taksitlerine ilişkin mevcut zorluklarını tek başına ortadan kaldırmadığını dile getiren Hepşen, konut finansmanına yönelik adımların bu kesimi destekleyen uygulamalarla da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hepşen, konut satışlarında yaşanacak hareketliliğin sektör açısından olumlu olabileceğini, kredi kullanımındaki artışın yanı sıra finansman imkanlarının hangi gelir gruplarına ve alıcı profillerine ulaştığının da takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Eski konutunu satıp yenisini alanlara düşük faizli kredi modeli oluşturulmalı"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de düzenlemenin sektöre olumlu katkı sunacağını belirterek, şunları söyledi:

"BDDK'nin konut kredilerinde yaptığı yeni düzenlemeyi sektörümüz açısından olumlu ve yerinde bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu adımın devamı olarak, 30 yaş üzerindeki konutunu satıp yeni ve depreme dayanıklı konut alan vatandaşlarımıza özel, düşük faizli ve uzun vadeli bir konut kredisi modeli oluşturulmalıdır. Bu kararın en önemli etkilerinden birinin kentsel dönüşüm alanında yaşanacağını düşünüyoruz."

Ekiz, özellikle İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde eski konutunu yenilemek isteyenlerin finansmana erişiminin kolaylaşmasının, yeni ve depreme dayanıklı konutlara yönelik talebi artırabileceğini ifade etti.

Düzenlemenin sıfır konut satışlarına, inşaat sektörüne ve sektörle bağlantılı birçok iş koluna olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayan Ekiz, ancak krediye erişimin yanı sıra geri ödeme koşullarının da gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA