Bayrama ramak kala çadırlarda sıkı kurbanlık pazarlığı başladı

SAMSUN - Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık almayı son günlere bırakan vatandaşlar ile satıcılar arasındaki pazarlıklar kızıştı.

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban kesecek vatandaşlardan kurbanlık hayvan alma işini son günlere bırakanlar canlı hayvan pazarlarına gitmeye başladı. Besicilerin ellerinde kalan son kurbanlıkları almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar kafalarındaki fiyata göre mal bulamadıklarından yakınırken, satıcılar ise yem ve maliyetlerden dolayı kurbanlıkların pahalı olduğunu söylediler.

"21 büyükbaşla geldim tüm kurbanlıkları sattım"

Tokat'tan Samsun'a kurbanlık satmak için geldiğini ifade eden besici Hüseyin Adalı, "Bu kurban biz satıcılar için iyiydi. Tokat'tan Samsun'a 21 büyükbaş hayvan getirdim. Hayvanlarımın hepsini de bayrama 4 gün kala sattım. Bu sene alıcı da satıcı da fiyatlardan şikayetçi. Mallarımız ortalama 20 bin ile 32 bin TL arasında gitti. Etin canlı kilosu 100 TL'ye denk geldi diyebiliriz. Bayram günü hayvanlarımızı teslim edip bizler de memleketimize döneceğiz" dedi.

"Geçen yıl 6 kişilik kurbanı 4 kişi kesmiştik, bu sene fiyatlar pahalı"

Geçen yıla oranla bu sene kurbanlıkların fiyatının oldukça arttığına değinen Lütfiye Uzunca, "Hayvanların fiyatı pahalı. Her şey pahalı olduğu için bu kurban pazarına da yansımış. Besiciler de haklı vatandaş da haklı. Biz 6 kişilik bir kurbanlık arıyoruz. Kişi başı 3 bin TL olarak hesap ettik. Nasipse aradığımız kurbanlığı bulmak istiyoruz. Geçen yıl kurbanlıklar daha uygundu. 6 kişilik bir hayvanı 4 kişi kestik. 3'er bin TL para verip 12 bin TL'ye almıştık. Bu sene ise büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 20 bin TL'den başlayıp, yukarılara doğru çıkıyor" diye konuştu.

"Geçen yıl 20 bin TL'lik hayvan bu yıl 40 bin TL"

Fiyatların geçen yıla göre 2 kat arttığını ifade eden Sadık Vargıç, "Fiyatlar yüksek ama besiciler de haklı. Herkesin kendine göre haklılık payı var. Geçen yıl 20 bin TL'lik hayvan bu yıl 40 bin TL. Bu da insanlara çok geliyor. 5 kişiyiz, 25-30 bin TL civarında bir kurbanlık bakıyoruz. Bizim istediğimiz kurbanlıklara 37 bin TL istiyorlar. 'Acaba fiyatı mı karıştırdınız' diyoruz ama 'yok' diyorlar. Nasipse aradığımız kurbanı bulacağız" şeklinde konuştu.

Pazardaki diğer besici ve vatandaşlar da fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, satıcılar zarar etmemek, vatandaşlar da bütçelerini zorlamamak için kurbanlık hayvan alım satımında pazarlıkları sıkı tutuyorlar.