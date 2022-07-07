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Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı

AA - Mehmet Kadir Kılınç - Ekonomi
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Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı

obilet.com, şehirler arası ulaşıma yönelik Kurban Bayramı verilerini paylaştı.

obilet.com, şehirler arası ulaşıma yönelik Kurban Bayramı verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otobüs, uçak, feribot bileti ve araç kiralama platformu obilet.com, Kurban Bayramı tatili öncesi bilet satış verilerini açıkladı.

Kullanıcıların seyahat bileti satışı konusunda online kanallara yöneliminde ciddi bir artış yaşandığını gösteren verilere göre, 2021 ve 2022'de Kurban Bayramı tatil periyotları karşılaştırıldığında toplam bilet satışlarında yüzde 60,8'lik artış görüldü.

Uçak bileti fiyatları çok yüksek artış gösterdiği için hava yolu sektörü yolcu kaybı yaşadı ve bu yıl uçak yolcuları otobüs alternatifini değerlendirdi. Uçak bileti satışlarında yüzde 21,1 azalış gözlemlenirken, otobüs bileti satışlarında yüzde 67,8 artış gözlemlendi.

Vatandaşlar İstanbul'a yakın tatil bölgelerini seçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında, özellikle İstanbul'a yakın Bursa, Balıkesir, Tekirdağ gibi illere olan talebin artış gösterdiğini, bu bölgelere ulaşımın daha kolay olması ve diğer tatil bölgelerine kıyasla ucuz tatil olanakları sunmasının bu değişimdeki temel sebepler olduğu düşündüklerini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, bu yıl satış verilerinde dikkati çeken bir diğer unsur ise ailecek yapılan seyahatlerin azalması oldu.

Bilet fiyatlarındaki yüksek orandaki artışların sonucu olarak ailecek gerçekleştirilen toplu seyahatler azaldı ve yerini bireysel seyahatlere bıraktı.

2021'de Kurban Bayramı tatili boyunca 3 ve 4 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen seyahatler tüm seyahatlerin yüzde 7,1'ini oluştururken, bu yıl bayram dönemi için bu oran yüzde 24'lük düşüşle yüzde 5,4'e kadar geriledi.

AA / Mehmet Kadir Kılınç - Ekonomi

Kurban Bayramı Tragger Ekonomi Haberler

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