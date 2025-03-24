Bayram Alışverişi Esnaf İçin Fırsat

Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artarken, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bayram alışverişinin zorluk yaşayan esnaf için can suyu olacağını söyledi.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bayramlık kıyafet, gıda ve hediyelik eşya alışverişi için çarşı ve pazarlara yöneldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde yaşanan bu hareketliliğin esnaf için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

"Bu bayram beklentimiz daha yüksek"

Bayram öncesi alışverişin esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Dere, "Bayram dönemlerinde piyasada belirli bir hareketlilik olurdu. Ancak bu yıl beklentimiz daha yüksek. Çünkü vatandaşlarımız hem bayramlık kıyafetlerini hem de ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya yöneliyor. Bu, özellikle son dönemde zorluk yaşayan esnafımız için önemli bir can suyu olacaktır" dedi.

"Stoklar bayramla eritilecek"

Özellikle mevsim değişikliği nedeniyle giyim ve ayakkabı sektörlerinde stokların eritilemediğini dile getiren Dere, "Bu yıl kış mevsimi uzadı, baharlık ve yazlık ürünlerin satışı gecikti. Esnafımız tüm umudunu bayram alışverişine bağlamış durumda" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara gıda ürünleri uyarısı

Bayram alışverişi yapacak vatandaşlara uyarılarda da bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, özellikle gıda ürünlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Vatandaşlarımız kaliteli ve güvenilir markaları tercih etmeli. Özellikle bayramda tüketilen çikolata ve şekerleme gibi ürünlerde merdiven altı üretimden kaçınılmalı. Sırf ucuz olduğu için denetimsiz ve sağlıksız ürünler tercih edilmemeli" dedi.

Tekstil ve ayakkabıda kalite uyarısı

Sadece gıdada değil, tekstil ve ayakkabı sektörlerinde de kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Dere, "Piyasada sağlığa zararlı sentetik boyalarla üretilmiş kıyafetler veya kalitesiz malzemelerden yapılan ayakkabılar satılabiliyor. Vatandaşlarımız normalin çok altındaki fiyatlardan şüphelenmeli ve bilinçli alışveriş yapmalı" şeklinde konuştu.

"Fırsatçılara dikkat"

Özellikle tatlı, şekerleme, çikolata ve kuruyemiş gibi bayram sofralarının vazgeçilmez ürünlerine olan talep artarken, sağlıksız ve denetimsiz üretim yapan fırsatçıların da ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Dere, "Özellikle bilinçsizce üretilen, katkı maddesi ve yapay boyalar içeren ürünler halk sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın, alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri esnaftan yapmaları büyük önem taşıyor. Açıkta satılan, etiket bilgisi bulunmayan gıdalara karşı dikkatli olunmalı" dedi.

"Tatilin kısa olması esnafa yarayacak"

Bayram tatilinin uzun olmaması nedeniyle şehirlerde alışverişin artacağını belirten Başkan Adlıhan Dere, "Geçmiş yıllarda uzun bayram tatilleri esnafı olumsuz etkiliyordu. Çünkü insanlar ya tatil beldelerine gidiyor ya da memleketlerine dönüyordu. Ancak bu bayramda tatilin kısa olması nedeniyle vatandaşların büyük oranda bulundukları şehirlerde kalacağını düşünüyoruz. Bu da çarşı ve pazarlarda hareketliliği artıracaktır" diye konuştu.

"Denetimler artmalı"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, denetimlerin de sıkılaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Tüketicilerimizi aldatıcı indirimler ve sağlıksız ürünlerden korumak için ilgili kurumların denetimlerini sıkı bir şekilde yapması çok önemli. Fiyat etiketleri kontrol edilmeli, kayıt dışı ürünlerin satışına karşı önlemler alınmalı" dedi.

"Esnaf hazır, müşterilerini bekliyor"

Esnafın bayram için tüm hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Dere, "Kuyumcudan çiçekçiye, konfeksiyondan pastanelere kadar her sektörde esnafımız müşterilerini bekliyor. İnşallah hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için bereketli bir bayram olur" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı. - ANTALYA