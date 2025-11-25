Baymak, Meslek Liseleri İçin Akademi Laboratuvarları Açtı

Baymak, Antalya'daki Bahtılı Meslek Lisesi ile İstanbul'daki Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi'nde Baymak Akademi Laboratuvarlarını hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini ekledi. Şirket, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi'nde ve Antalya Bahtılı Meslek Lisesi'nde Baymak Akademi Laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdi.

Baymak, bu kapsamda her iki okulda da gerçek kombi, klima, şofben ve termosifon ürünlerinin sergilendiği, öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabileceği sınıfların kurulmasına katkı sağladı.

Sınıflar, Baymak kurumsal kimliğiyle yeniden tasarlanırken, tüm ürünler öğrencilerin öğrenmesine ve pratik yapmasına uygun olarak yerleştirildi.

Baymak Akademi işbirliğiyle hayata geçirilen proje, iç tesisat bölümü öğrencilerinin ürünleri yakından tanımasını ve uygulamalı becerilerini geliştirmesini mümkün kılarken, eğitim alan gençler mezun olduklarında hem teknik açıdan daha donanımlı hem de iş hayatına daha hızlı adapte olabilecek birikime sahip olacak.

Baymak, projenin devamı olarak ge dönemde bu liselerde eğitim gören öğrenciler için staj programları hayata geçirmeyi planlıyor. Böylece gençler hem okulda hem de sahada deneyim kazanarak mesleklerine güçlü bir başlangıç yapacaklar.

Baymak, Antalya Bahtılı Meslek Lisesindeki Baymak Akademi Laboratuvarlarını ise geçen temmuz hayatını kaybeden BDR Thermea Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknolojiden Sorumlu Yönetici (CTO) Peter Snel'in anısına adadı. Teknolojiye tutkusu, bilgi paylaşımına olan açık yaklaşımı ve sürdürülebilirliğe katkılarıyla hatırlanan Snel'in ismi, gençlerin eğitimi ve gelişimiyle özdeşleşen bu projeyle yaşatılacak.

"Onların gerçek ürünlerle eğitim almalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, yalnızca bugünün değil, geleceğin profesyonellerine de yatırım yaptıklarını belirtti.

Özcan, meslek liselerinde okuyan gençlerin, ülkenin teknik altyapısının bel kemiğini oluşturacağını aktararak, "Onların gerçek ürünlerle sahaya en yakın koşullarda eğitim almalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Bu projeyi bir sosyal sorumluluk çalışmasının ötesinde, geleceğe karşı sahiplendikleri yükümlülüğün bir parçası olarak gördüklerini kaydeden Özcan, "Baymak Akademi'de yıllardır yürüttüğümüz eğitim kültürünü şimdi sınıflara taşıyoruz. Gençlerin elini taşın altına koyabilmesi için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.