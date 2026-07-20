Baykar ve Leonardo'dan tarihi insanlı-insansız uçuş testi

Savunma ve havacılık sanayisinin dünyadaki lider şirketleri Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının ortak uçuş testlerini ve bu alanda çalışmaların geldiği son aşamayı uluslararası kamuoyuyla paylaştı

Dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Airshow'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, iki ortağın insanlı ve insansız savaş uçaklarının ekipleri, geçen ay duyurulan ve havacılık tarihinde bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilen ortak uçuş testlerinin perde arkasına ilişkin detaylar anlatıldı.

Buna göre, Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ve sürü (swarm) taktiklerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak K-SWARM programının ilk canlı test aşamasını başarıyla tamamladı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Leonardo'nun M-346 uçakları ile Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, K-SWARM programı kapsamında bir dizi otonom ortak formasyon uçuşunu gerçekleştirdi. Canlı testlerde, gelişmiş yeni nesil algoritmalar kullanılarak platformların işbirliği ve koordinasyon içinde görev yapabilme kabiliyetleri değerlendirildi ve doğrulandı.

Her iki şirketin mühendis ve test pilotları, çalışmalardaki hazırlık sürecini, ileri teknoloji entegrasyon aşamaları ve "tarihi" olarak nitelendirilen uçuşun K-SWARM programı kapsamında nasıl başarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Dijital mühendislik yaklaşımıyla simülasyondan gerçek uçuş operasyonlarına geçilmesi, program kapsamında geliştirilen ileri teknolojilerin ve çözümlerin gösterilmesi açısından kritik bir aşamayı temsil etti. Testlerde sergilenen kabiliyetler, geleceğin hava muharebe sistemleri için temel bir yapı taşı olmasının yanı sıra mevcut nesil savaş uçaklarının gelişiminde de önemli rol oynuyor.

Test çalışmalarının detayları

Paylaşılan bilgilere göre, testler, mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde gerçekleştirildi. Uçuş testlerine Leonardo'ya ait bir M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T-346A ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı katıldı.

Test faaliyetleri, Leonardo'nun Torino'daki Aviyonik, Uçuş Kontrol İnovasyon Laboratuvarları ile ürün kabiliyeti ve konsept laboratuvarı PC2LAB tarafından geliştirilen yeni nesil algoritmaların, taktiklerin ve prosedürlerin değerlendirilmesini amaçlayan bir dizi görevden oluştu. Bu çalışmalar, İtalya'nın Venegono kentindeki M-346 Tam Görev Simülatörü ile entegre şekilde yürütüldü.

Baykar ise kendi tesislerindeki ileri seviye yazılım ve donanım altyapısını kullanarak gelişmiş Akıllı Filo Otonomisi (Smart Fleet Autonomy) kabiliyetlerini CUC-T algoritmalarına entegre etti. KIZILELMA'nın gelişmiş otonomi yetenekleri entegrasyon sürecini önemli ölçüde kolaylaştırarak sistemlerin hızlı ve sorunsuz şekilde devreye alınmasını sağladı.

Bu teknolojiler, M-346 ile KIZILELMA'nın ortak formasyon uçuşlarında kullanılarak farklı yüksek performanslı hava platformlarının gelişmiş koordinasyon ve işbirliği içinde görev yapabilme kabiliyetlerinin doğrulanmasına katkı sağladı. Böylece program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

Gelişmiş radyo frekansı tabanlı veri paylaşım sistemi sayesinde M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler senkronize edildi. Bu iletişim, Leonardo GCC Tactical Platform siber savunma sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak korunup izlenerek planlanan uçuş formasyonlarının etkin komuta ve kontrolü sağlandı.

Uçuş çalışmaları kapsamında KIZILELMA, tamamen otonom taksi ve kalkışın ardından Baykar'ın Hardware-in-the-Loop (HIL) Laboratuvarı tarafından geliştirilen Akıllı Filo Otonomisi algoritmalarını kullanarak M-346 Fighter Attack uçağına otonom şekilde katıldı. Daha sonra M-346, insansız hava aracının tam kontrolünü devraldı.

Yeni geliştirilen tam entegre aviyonik sistem sayesinde M-346 pilotları farklı formasyonları komuta ederken, KIZILELMA bu komutları özel insanlı/insansız görev bilgisayar sistemi aracılığıyla tamamen otonom şekilde yerine getirdi. Pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme dahil farklı manevralar başarıyla uygulanırken, KIZILELMA tüm komutlara hassas şekilde karşılık verdi.

Çorlu'da gerçekleştirilen faaliyetler, Leonardo ve Baykar ekiplerinin uzun süre ortaklaşa yürüttüğü yoğun hazırlık çalışmalarının sonucunda hayata geçirildi. Pilotlar ve teknik ekiplerin katıldığı bu süreçte sistem entegrasyonu tamamlandı, test senaryoları geliştirildi, algoritmalar doğrulandı ve uçuşların güvenli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

Elde edilen veriler ve analizler, K-SWARM programının sonraki aşamalarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Programın bundan sonraki safhasında daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren, çok sayıda platformun tek bir görev doğrultusunda birlikte hareket edeceği daha karmaşık operasyonlara geçilmesi planlanıyor.

Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk test aşaması, Leonardo ile Baykar arasındaki güçlü ortaklığı ve iki şirketin teknolojik ile endüstriyel yetkinliklerini ortaya koyarken, çok alanlı harekat ortamlarında modern hava muharebe operasyonları için kritik kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.