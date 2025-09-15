Bayburt'ta Türk Somonu Hasat Dönemine Girdi

Bayburt'taki Demirözü Barajı'nda yetiştirilen ve çoğunluğu Rusya'ya ihraç edilen Türk somonlarında hasat dönemi başladı.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen ve 2003'te açılan Demirözü Barajı, yöre halkının geçim kaynakları açısından büyük önem taşıyor.

Sulama imkanı sağladığı arazilerde verimi artıran 62 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj, aynı zamanda bölgedeki kültür balıkçılığı için yeni fırsatlar oluşturuyor.

Kentte 33 yıldır çeşitli akarsu ve göletlerde balık üretimi yapan Orhan İşi de 2015'te Demirözü Barajı'nda ağ kafes sistemleriyle alabalık ve somon üretimine başladı.

Kurduğu modern sistemle her geçen yıl üretimini artıran İşi, yetiştirdiği Türk somonlarını hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıyor.

İşi, beraberindeki ekiple bugünlerde kafeslerde hasadına başladığı balıkları bir an önce dünya sofralarına ulaştırmak için çaba harcıyor.

"Üretimimizin yüzde 80'i Rusya'ya gidiyor"

Orhan İşi, AA muhabirine, 1992'den bu yana profesyonel olarak kentte balık üretimi yaptığını söyledi.

Balık üretiminde yumurtadan itibaren tüm aşamaları kendilerinin sürdürdüğünü dile getiren İşi, yetiştirdikleri balıkların yüzde 90'ını ihraç ettiklerini belirtti.

İç piyasaya satışını yaptığı somonların porsiyon şeklinde olduğunu aktaran İşi, "İhracata giden kısmı tamamen kilogram üzeri somon balığıdır. Bunların yanı sıra denizlerde somon yetiştirilen kafeslere somon adayı hazırlıyoruz. Bir nebze o işletmelerin altyapısını burada oluşturuyoruz. Üretimimizin yüzde 80'i Rusya'ya gidiyor." diye konuştu.

Bu yıl 1 kilogram üzerindeki somon üretiminin yaklaşık 265 tona ulaştığını vurgulayan İşi, Bayburt'un soğuk havası ve temiz suyunun balıkları lezzetlendirdiğine işaret etti.

İşi, yaz mevsiminde sürdürülen balıkçılığın zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok sıkıntılı ve stresli bir iştir. Bulunduğumuz yerin konumu itibarıyla sadece yazın balıkçılık yapabiliyoruz. Burası kışın donuyor ve üretim yapamıyoruz. Bu yıl buzun çözülmesi Nisan'ın 15'ine kadar sürdü." dedi.

Ülkeye döviz girdisi sağladıkları için mutlu olduklarını vurgulayan İşi, "Dünyada en değerli şey ihracat yapmak, ülkeye döviz girdisi sağlamak. Bunun için de üretimimizin ihracata gidiyor olması, bizim de ülkemize döviz girdisi sağlamamız haliyle bizi sevindiriyor." ifadesini kullandı.