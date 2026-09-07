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Bayburt'ta Ekmeğe Zam: 230 Gram Ekmek 18 Lira Oldu

Bayburt'ta Ekmeğe Zam: 230 Gram Ekmek 18 Lira Oldu
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Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 15 liradan 18 liraya yükseldi.

Bayburt'ta 230 gram ekmeğin fiyatı 15 liradan 18 liraya yükseldi. Yapılan 3 liralık zamla birlikte yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı.

Bayburt'ta ekmeğin gramajı geçen sene kasım ayında 220 gramdan 230 grama çıkarılmış, fiyatı ise 15 lira olarak belirlenmişti. Son düzenlemeyle 230 gram ekmeğin fiyatı 18 liraya çıktı. Alınan zam kararında maliyetler ve işçi ücretlerinin yükselmesinin önemli etken olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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