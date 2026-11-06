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Bayburt'ta 31 bin 700 dekarda ekilen şeker pancarından 155 bin ton ürün bekleniyor

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Bayburt'ta 31 bin 700 dekarda ekilen şeker pancarından 155 bin ton ürün bekleniyor
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Bayburt'ta yaklaşık 31 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 155 bin ton ürün bekleniyor. Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse üreticilerle görüştü; sulama yatırımları ve modern makineler hasadı kolaylaştırıyor.

Bayburt'ta yaklaşık 31 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 155 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

İl genelinde dekar başına ortalama 5,2 ton verim alınırken son yıllarda gerçekleştirilen sulama yatırımlarıyla sulanabilir tarım alanları genişledi, şeker pancarı ekim alanları da artış gösterdi.

Hasat çalışmalarında kullanılan modern pancar söküm makineleri, üreticilerin işlerini kolaylaştırarak hasat sürecine hız kazandırıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse de hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Köse, bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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