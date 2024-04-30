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Bayburt Doğal Taş Fabrikası 4 Kıtaya İhracat Yapıyor

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Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Doğal Taş Fabrikası'nın Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşti. Fabrikadan 4 kıtaya doğal taş ihracatı yapıldığı belirtildi.

Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinde üretim ve satış faaliyetini sürdüren Doğal Taş Fabrikasının Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, sektörün bilgi ve teknolojiye dayalı üretim ve satışına ilişkin bilgiler alan Vali Eldivan, Doğal Taş Fabrikasının üretim bantlarını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

"Bayburt'ta işlenen taş 4 kıtaya ihraç ediliyor"

Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşların işlenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan fabrikadan 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği Doğal Taş Fabrikası'nda Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 15 civarında ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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