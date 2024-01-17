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Bayburt'a 800 Milyon Liralık Yeşil Sanayi Sitesi Onaylandı

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Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, yatırım bedeli 800 milyon lira olan yeşil sanayi sitesi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Proje, 61.000 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 140 adet dükkan içerecek.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, yatırım bedeli 800 milyon lira olan yeşil sanayi sitesi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Ateş, 21 Şubat Sanayi Sitesi bitişiğindeki 61.000 dönüm arazi üzerine kurulacak olan sanayi sitesinde 140 adet dükkan olacağını belirtti.

Milletvekili Ateş'in konu ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 800 milyon liralık yatırım projesi ile Bayburt'umuza 61 bin dönüm arazi üzerinde 140 adet dükkan ile imalat-bakım-onarım hizmeti verecek olan yeşil sanayi sitesi konseptli güneş enerji panelleri ile elektrik ve ısıtma ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak 38 bin 500 metrekare üzerinde hizmet verecek sanayi projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından yaptığımız çalışmalar sonucu kabul edilmiştir.

Bu proje aynı zamanda eski sanayi mahallesinin kentsel dönüşümünü de hızlandıracak, bölgeyi Bayburt'umuzun prestij alanına dönüştürecektir. Bayburt'umuza hayırlı olsun." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili Orhan Ateş Bayburt Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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