Batman'ın Sason İlçesinde Doğal Pancarlarla Geçim Kaynağı

Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesinin ardından doğal olarak yetişen pancar çeşitleri, köylerde yaşayan yüzlerce aileye geçim kaynağı oluyor.

Sason ilçesinde ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların ermesiyle boy veren pancarları koparan kırsalda yaşayan vatandaşlar, topladıkları pancarları çuvallara koyarak ilçe merkezinde kilosunu 250 liradan satarak geçimlerini sağlıyor. İlçeden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan pancarı toplayabilmek için erken saatlerde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Savaş Çiftçi, pancarı toplayabilmek için 5 saat yol yürüdüklerini belirtti. Çiftçi, "Bu pancarı toplayabilmek sabah erken saatlerde kalkarak 5 saat boyunca yol yürüyoruz. Topladığımız pancarlar bir çok hastalığa iyi geliyor. Özelikle şeker ve kolesterol hastalarına iyi geldiğini biliyoruz. Çarşı merkezinde kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz. Bu pancarlar ilçede bir çok aileye geçim kaynağı oluyor" dedi.

Köylülerin topladığı pancarı toptan alıp perakende satışa sunan esnaf Seyit Boğuş da toplanan pancarların doğal olduğu için bitçok hastalığa iyi geldiğini ve 250 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Bölgede nisan ayı ortalarında boy vermeye başlayan pancar, mayıs ayı sonlarına kadar devam ediyor. Gülük pancarını satın alan vatandaşlar, taze tüketmekle beraber, poşetleyerek kışlık olarak da saklayabiliyor. - BATMAN