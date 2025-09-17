Haberler

Batman'ın Günlüce Köyünde Siyah Üzüm Hasadı ve Geleneksel Ürünler

Batman'ın Günlüce Köyünde Siyah Üzüm Hasadı ve Geleneksel Ürünler
Batman'ın Sason ilçesindeki Günlüce köyünde, yüksek rakımlı Mereto Dağının eteklerinde toplanan siyah üzümler, geleneksel yöntemlerle cevizli sucuk ve pestil haline getiriliyor. Köylüler, bu geleneğin kültürel bir miras olduğunu ve bölge ekonomisine katkı sağladığını vurguluyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, yaklaşık 3.000 rakımlı Mereto Dağının eteklerinde yer alan Günlüce köyünde hasat zamanı heyecanı yaşanıyor. Bölgeye özgü, kendine has aromasıyla tanınan siyah üzümler, köylüler tarafından özenle toplanarak cevizli sucuk ve pestil yapılıyor.

Toplanan üzümler, asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerle suyu çıkartıldıktan sonra cevizli sucuk ve pestile dönüşüyor. Yüksek rakımda, doğal kaynak sularıyla beslenen bağlarda yetişen siyah üzümler, güçlü tadı ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Hasadın ardından kurulan kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, cevizle buluşturularak sucuk haline getirilirken; bir kısmı da ince sergilerde kurutularak pestile dönüştürülüyor.

Günlüce köyü sakinlerinden Medeni Arslan, bu geleneğin sadece bir geçim kaynağı olmadığını, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu söyledi. Arslan, "Mereto'nun havası, toprağı ve suyuyla yetişen üzümümüzün tadı bambaşkadır. Cevizli sucuk ve pestilimiz de bu yüzden çok rağbet görüyor" dedi.

Hem yöresel ürünlerin tanıtımına hem de köy ekonomisine katkı sağladıklarını söyleyen Arslan, Mereto Dağı'nın eteklerinde başlayan bu bereketli yolculuğun, kış sofralarını tatlandıracak cevizli sucuklar ve pestillerle hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de çevre illere göndererek Batman'ın lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
