Batman haberi | Sason'da 3 aile ile başlayan çilek üretimi 400 aileye geçim kaynağı oldu

Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında devlet desteğiyle 3 aile ile deneme amaçlı ekimine başlanan çilek üretimi, her geçen yıl daha da yaygınlaşarak 400 aileye geçim kaynağı oldu.

Sason ilçesinde 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak devlet tarafından yüzde 80 hibeli 15 dekarlık alanda 3 çiftçi ile başlayan çilek üretimi, 2022'de bin 400 dekarlık alanda 400 çiftçi tarafından yapılıyor. İlçeye bağlı Yeniköy, Tire, Cevizli, Köprübaşı, Kelhasan, Sebane ve Dereköy köylerinde yaşayan vatandaşlar, tütünün kaldırılmasıyla İstanbul başta olmak üzere geçimlerini sağlamak amacıyla büyük şehirlere göç etmiş ve hatta bazı köyler tamamen boşaltılmıştı. 2007'de devlet tarafından yüzde 80'e varan hibeli destekler ve her geçen yıl artarak devam eden çilek bahçeleri kurulumu sayesinde köylüler tersine göç başlatarak köylerine geri dönmeye başladı.

Devletin verdiği çilek desteği sayesinde büyük şehirlere göç eden ailelerin köylerine geri dönerek kendi çilek bahçelerinde çalıştığını belirten çilek üreticisi Fahrettin Çelik, 3 aile ile başlayan çilek üretiminin 400 aileye ulaştığını belirtti. Çelik, "İlçemizde 3 aile ile başladığımız çilek üretimi, şu anda 400 aileye geçim kaynağı oldu. Daha önce sadece birkaç köyde çilek üretimi yapılıyordu. Şimdi birçok köy ve mahallede çilek üretimi yapılıyor. Daha önce iş bulma imkanı olmayan gençlerimiz başta İstanbul olmak üzere batıya çalışmaya ve Karadeniz'e giderek orada çay ve fındıkta çalışmak zorunda kalıyordu" dedi.

"SASON, ÇİLEK İLE KADERİ DEĞİŞEN BİR İLÇE OLDU"

Gençlerin kendi mahallerinde kalarak kendi bahçelerinde çalışarak geçimlerini sağladığını aktaran Çelik, "Çok iyi bir getirisi var. Market ve manavlardaki satış fiyatı 30 lira civarındadır. 5 kişilik bir aile çilek ile düzenli olarak çalışması durumunda 100 bin TL ve üzerinde bir kazanç sağlıyor. Sason çilek ile kaderi değişen bir ilçe oldu. Çilek sayesinde ilçemiz daha da tanınmış ve Sason çileği Türkiye'de bir numara oldu. Bütün ilçedeki vatandaşlarımıza çilek üretimini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kolay ve iyi bir getirisi olan bir iştir" şeklinde konuştu.

(Ekrem Aktaş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi