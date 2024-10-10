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Batman'da Samanyolu OSB İçin Jeoteknik Çalışmalar Başladı

Batman'da Samanyolu OSB İçin Jeoteknik Çalışmalar Başladı
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Batman'da Samanyolu Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için zemin etüdü çalışmaları başladı. Jeolojik sakıncalar araştırılarak, gerekli önlemler belirlenecek.

Batman'da Samanyolu Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) faaliyete geçmesi için önemli bir adım daha atıldı.

Batman Kozluk karayolu OSB uygulama alanında, zemin tanımlaması ve zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda, alanın yerleşim açısından jeolojik sakıncalar içerip içermediği araştırılacak, alınabilecek önlemler belirlenecek. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Ekonomi batman Yaşam OSB

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