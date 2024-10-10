Batman'da Samanyolu OSB İçin Jeoteknik Çalışmalar Başladı
Batman'da Samanyolu Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için zemin etüdü çalışmaları başladı. Jeolojik sakıncalar araştırılarak, gerekli önlemler belirlenecek.
Batman'da Samanyolu Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) faaliyete geçmesi için önemli bir adım daha atıldı.
Batman Kozluk karayolu OSB uygulama alanında, zemin tanımlaması ve zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda, alanın yerleşim açısından jeolojik sakıncalar içerip içermediği araştırılacak, alınabilecek önlemler belirlenecek. - BATMAN