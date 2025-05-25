Batman'da Mercimek Hasadı Başladı: Rekoltede Düşüş Bekleniyor

Batman'da Mercimek Hasadı Başladı: Rekoltede Düşüş Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Batman'da Mercimek Hasadı Başladı: Rekoltede Düşüş Bekleniyor
Haber Videosu

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, yılın ilk mercimek hasadına başladı. Bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle rekolte ve ürün kalitesinin düştüğü belirtiliyor. Çiftçiler, verimde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik bir azalma olduğunu ifade ediyor.

Batman'da mercimek hasadı başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı.

İlçede mercimeklerin sararmasıyla birlikte hasat başlarken, biçilen mercimekler, yaklaşık bir hafta da kurumaya bırakılıyor. Kuruyan mercimekler, ardından makinelerden geçiriliyor.

Öte yandan bu yıl yağışların yeteri düzeyde olmaması nedeniyle mercimekte rekoltenin düşük olduğu belirtiliyor. Yağışsız geçen bir dönemde kuru tarım yapılan arazilerin genelinde rekolte düşüklüğü bekleniyor. Ürün kalitesinin az olduğunu belirten çiftçilerden Siraç Korkut, bu sene verimin geçen seneye göre hemen hemen yüzde 50 bir düşüş olduğunu söyledi. Bu sene yağışların zamanında yağmaması ve mevsimlerin değişmesi verimi düşürdüğü değerlendirmesinde bulunan Korkut, "Buna da şükretmek lazım. Eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Eskiye nazaran şu an işlerimiz daha rahat" dedi.

Bilal Üner ise, yağışların az olması ve kışın kar yağışın olmaması nedeniyle ürünlerde düşüş olacağı ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Ekonomi
AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda

AK Parti kritik bir gündemle toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın mesajında
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Sokağa 'Özür dilerim, seni seviyorum' pankartı astılar, görenler aynı yorumu yaptı

Pankartı gören herkes aynı yorumu yaptı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.