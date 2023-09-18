Batman'da Cevizli Sucuk Üretimiyle Geçim Sağlanıyor

Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile, yılın dört mevsiminde ürettikleri cevizli sucukları ülkenin dört bir yanına satarak geçimlerini sağlıyor. Sason'da artan talep nedeniyle cevizli sucuk üretimi her mevsimde yapılmaya başlandı. Topluca köyünde 200'den fazla aile, kendi köylerinde yetişen cevizler ve kara üzümden elde ettikleri malzemelerle yılda yaklaşık 40 ton cevizli sucuk üretiyor. Sucuklar, çay eşliğinde soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile yılın dört mevsiminde yaptıkları cevizli sucukları ülkenin dört bir yanına satarak geçimlerini sağlıyor.

Sason'da önceki yıllarda sadece sonbahar döneminde bağ bozumu zamanında yapılan cevizli sucuk, artan talep nedeni ile yılın her döneminde üretilmeye başlandı. Toplanan cevizlerin kırılıp içinin çıkarılmasının ardından ipe dizilmesi ile başlayan yorucu mesai, daha sonra meşe odunu üzerinde saatlerce kaynatılan üzüm pekmezinden yapılan bulamacın cevizle buluşması ile devam ediyor. Bulamaca batırılan cevizler, yaklaşık bir hafta açık alanda kurutularak daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Sason'da 200'den fazla ailenin cevizli sucuk yaparak geçimini sağladığını belirten cevizli sucuk üretiminin en yoğun yapıldığı Topluca köyü muhtarı Suat Çelik, yılın her mevsiminde cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti. Çelik, "Biz bu köyde yılın dört mevsiminde cevizli sucuk yaparak başta Muş, Diyarbakır, Siirt ve İstanbul olmak üzere ülkemizin her iline gönderiyoruz. Köyümüzde yılda yaklaşık 40 ton cevizli sucuk yapıyoruz. Bizlerin genel geçim kaynağı bal ve cevizli sucuktandır. Birinci kalite cevizli sucuğu kendi köyümüzde yetişen cevizlerden elde ettiğimiz ceviz içi ve kendi bağlarımızda yetişen kara üzümden elde ettiğimiz pekmezden yaptığımız sucuklardır. İkinci kalite cevizli sucuk da yapıyoruz. İkinci kalite cevizli sucuk, ithal ceviz içinden yapılır ve daha ucuzdur. Birinci kalite cevizli sucukları 250 liradan, ikinci kalite sucukları ise 180 liradan toptan olarak satışa sunuyoruz. Çok yoğun talep görüyor" dedi.

Kilogramı 180 ile 250 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, Doğu ve Güneydoğu ilerinde soğuk kış akşamlarında çay ile birlikte sıcak sohbetlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. - BATMAN