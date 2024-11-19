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Batman'da Beyaz Altın Pamuk Rekoltesi Yüzleri Güldürüyor

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Çukobirlik Batman Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kağba, 2024 yılı içinde ekilen beyaz altın pamuğunun Türkiye’deki en yüksek rekoltesine ve verimine ulaştığını bildirdi. Kağba, pamuk fiyatlarının da emtia borsasında artış beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Çukobirlik Batman Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kağba, 2024 yılı içerisinde ekilen beyaz altın pamuğu rekoltesinin yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Türkiye'de 1 milyon 93 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Çukobirlik Batman Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kağba, "2024 yılı içerisinde, Batman ilimizde ekmiş olduğumuz beyaz altın pamuğumuz, rekolte açısından dekar başına iyi bir verim elde ettik ve randıman olarak da Türkiye'de birincisiyiz. Ürünün lif değeri ve kalitesi olarak da Türkiye'de birinci sırada, dünyada ise ilk beşteyiz. Yaklaşık 11 bin dekara yakın bir ekimimiz söz konusudur. Dekar başına verimliliğimiz şu an ortalama 600 kilogramın üzerindedir" diye konuştu.

"Pamuğun kütlü fiyatı 30 liranın üzerinde olması bekleniyor"

2024-2025 yılına dair yaptıkları görüşmelerde beyaz altın pamuğun emtia borsasında ciddi bir yükselişe geçtiğini ifade eden Kağba, şuan mevcut fiyatın 25 lira bandında olduğunu kaydetti. Kağba, "2024-2025 yılı içerisinde pamuğun kütlü fiyatının 30 liranın üzerinde olması bekleniyor. Balya fiyatı ise 75 lira olarak beklenmektedir. Şu an Türkiye'de 1 milyon 93 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirmekteyiz; ancak ihtiyacımız olan 3 milyon tondur. Biz bunun 2 milyonunu dışarıdan ithalat yaparak alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi mısır yerine pamuğa yönelmeli"

Alınan ürünün Türkiye'deki emsalleri ve kalitesinin yüzde 10 daha düşük olduğunu söyleyen Kağba, "Biz, işletmelerimiz, fabrikalarımızın çalışması açısından bu ürünleri ithalattan almak zorunda kalıyoruz. Güneydoğudan, özellikle Batman ilimizde, Diyarbakır'da, Bismil'de, çevre illerde, topraklarımızın yüksek verimi açısından, çiftçilerimiz mısır ekimine son vermesi ve pamuğa yönelmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pamuk hem tekstil sanayisinde hem gıda sanayisinde hem de kozmetik sanayisinde olabildiğince ihtiyaç duyulan bir üründür" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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