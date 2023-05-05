Başkan Yücel: 'Turizmde 2019'daki sayıların üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde 2023 Yılı Turizm İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yücel, "Bu sezon beklentilerimiz yüksek. 2019'daki sayıların bile üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Toplantıda Alanya Tanıtım Vakfı tarafından hazırlatılan Alanya tanıtım videoları turizmcilere izletildi. Ardından ALTİD Başkanı Burhan Sili bir konuşma yaparak 2023 turizm sezonundan beklentileri aktardı ve toplantıyı organize eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Başkan Yücel de turizmcilere seslenerek bir konuşma yaptı. Başkan Yücel, pandemi döneminde düşüşte olan turizmin büyük bir ivme yakaladığını ve bu yıl 2019 rakamlarına ulaşmak hedefinde olduklarını belirtti. Başkan Yücel, "Turizmin artış göstermesi bize gösteriyor ki Alanya'da güzel şeyler oluyor. Alanya her zaman refah seviyesi en yüksek kentlerden birisi oluyor. Alanya'nın bu günlere gelmesinde herkesin emeği var ama tabi ki turizmcilerin emekleri de bir başka. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Alanya'nın bir marka değeri varsa o da turizmle başladı" dedi.

"Bu şehrin huzuru için elimizden geleni yapıyoruz"

Yücel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Toplantımızı geçen yıllarda yılsonunda yapıyorduk ama bu yıl, sezonun başlaması ile yapalım demiştik. Deprem nedeniyle biraz gecikti ama toplantımız bugüne nasip oldu. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız başta Kaymakamımız olmak üzere tüm yöneticilerimiz bu şehrin huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Eksiklerimiz, bizim göremediklerimiz vardır. Sizler de birer turizm elçilerisiniz ve bazen bizim görmediklerimizi görüyorsunuzdur. Sizler hem ekmeğinizi kazanıyor hem de bu şehre bu ülkeye bir katma değer kazandırıyorsunuz. Bizim görmediklerimizi sizlerden dinlemek isteriz. Bizim bu toplantıyla esas amacımız bunları bize iletebilirsiniz bizlerde yapabildiklerimizi, çözebildiklerimiz çözmek, çözemediklerimizi ise devlet büyüklerimize ileterek çözmeye çalışmaktır."

"Yabancı kaynaklar Alanya'yı huzurlu, güvenli bir kent olarak görüyor"

ALTSO Başkanı Eray Erdem ve ALTİD Başkanı Burhan Sili'nin de konuşmalarının ardından soru cevap kısmına geçildi. Başkan Yücel turizmcilerin sorularını yanıtlayarak notlar aldı. Başkan Yücel, "Eskiden Alanya'yı bir tarım şehri ve turizm şehri olarak değerlendiriyorduk ama şimdi bir üniversiteler şehri de olduk. Yabancı kaynaklar Alanya'yı huzurlu, güvenli bir kent olarak görüyor ve Alanya'ya büyük bir rağbet oluyor. Biz de bu hedefte Alanya'da güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizden başka 18 tane ilçe belediyesi var. Antalya'da 18 ilçe belediyesinin toplam yaptığı yatırım kadar sadece Alanya'ya yatırımımız var. Büyüyen Alanya'nın alt ve üst yapısını yaparken bazı olumsuzluklar, şikayetler olacaktır ama bu işler bittiğinde hem vatandaşlarımız, hem turizmcilerimiz hem de devletimiz çok güzel kazanımlar elde edecektir. Son dönemde pandemi ve ardından yaşadığımız deprem felaketi gibi konular elbette olumsuz yansıyor. Ancak bu yıl güzel bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.

"Alanya güvenli bir kent oldu"

Kaymakam Ürkmezer turizmcilere yönelik konuşmasında, "Dünyada son 3 yılda yaşanan gelişmelerden sonra 2019 yılında yakalamış olduğumuz turist sayısına ulaşmak için çalışıyoruz. Bu sayılara ulaşmak için kurumların, kuruluşların, turizmle iştigal eden odaların, STK'ların ve vatandaşların hepsinin birlikte hareket etmesi son derece önemli. Bu toplantıda başta sizlerin ve Alanya'daki herkesin birlik beraberlik, dayanışma ve birbirinin dediğine önem verme ve sorunları birlikte çözerek hareket etme yaklaşımının bir yansıması. Bizim tabi ki olmazsa olmazımız güvenliği sağlamak. Hem yerel halkın hem de buradaki bütün turistlerin güvenliğini sağlamak bizim önceliğimiz. Belediye Başkanımızın da dediği gibi Alanya'daki yaptığımız çalışmalarla Alanya güvenli bir kent oldu. Elbette bu kadar nüfusun fazla olduğu yerlerde sorunlar olacaktır. Bizler bu güvenliği arttırmak için çalışmalarımızı elbette sürdürüyoruz. Alanya'mızın huzuru için emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde yapılan 2023 Yılı Turizm İstişare Toplantısına İlçe Jandarma Komutan Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya-GZP Havalimanı Koordinatörü Ömer Sözener, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Alanya Belediyesi birim müdürleri, turizm oda dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile acenteciler, otelciler ve tur operatörü işletmecileri katıldı. - ANTALYA