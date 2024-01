Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Evimiz Atölye' Projesiyle Kadınlara Sertifikalarını Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Elde var yetenek, evde var ekmek' sloganıyla yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi çerçevesinde, oyuncak yapım atölyesini tamamlayan kadınlara sertifikaları törenle verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi çerçevesinde 9 mahalleden 456 kadın üretimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Projeden bugüne kadar bin 932 kadının faydalandığı belirtildi.

Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, belediye bürokratları, mahalle muhtarları, kadınlar ve çocukları katıldı.

"34 mahalleden bin 932 kadın yararlandı

Programda konuşan Başkan Seçer, kadınlara seslenerek, "Çocuklarınızla, ailenizle huzurlu bir şekilde yaşıyorsanız, hem Mersin'i güzelleştirirsiniz, hem gelenler memnun ayrılır. Herkes mutlu ve huzurlu yaşar. Hepimizin çabası bir damla mutluluk için" dedi. 'Evimiz Atölye'nin çok önemli bir proje olduğuna değinen Seçer, "Çünkü işin içinde kadın, el emeği, alın teri, göz nuru, o alın teriyle evimin geçimine katkı yapayım anlayışı var. Onun için çok kutsal bir iş" şeklinde konuştu.

Projeden bugüne kadar 34 mahalleden bin 932 kadının faydalandığını aktaran Seçer, tören çerçevesinde 9 mahalleden 456 kadına sertifikalarını teslim edeceklerini söyledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının temelini belediye başkanı olmadan önce attıklarını söyleyen Seçer, göreve gelir gelmez kadınlara yönelik hizmet ve proje gerçekleştirmek üzere daireyi hayata geçirdiklerini hatırlattı. Başkan Seçer, kadın konukevinde bin 48 kadını çocuklarıyla birlikte ağırladıklarını, otogarda bulunan kadın danışma merkezinin de şiddet failinden kaçan kadınlara hizmet verdiğini kaydetti. Tarsus'ta bulunan hanım evini şehirdeki işleri için köyden gelen kadınlar için açtıklarını ifade eden Seçer, üretici kadın pazarlarından ise 11 binden fazla kadının katkı aldığını hatırlattı. Seçer, "Zaman zaman sizler de ya bir stant açıyorsunuz ya da alışveriş için oraları geziyorsunuz. Kırsalda biliyorsunuz tarımsal destek yapıyoruz ama orada bizim tercihimiz, eğer şartları eşitse, desteği kadına veriyoruz. Kadın çalışsın, kadın üretsin istiyoruz" diye konuştu.

"Kadınlara yönelik hizmetleri çok önemsiyoruz"

Kadınlara ve çocuklara yönelik tüm hizmetleri çok önemsediğini dile getiren Seçer, "'Hamile Bakım Sütü' projesi çerçevesinde, 'Alo 185'i arayan her hamile kadın bizden hamileliği boyunca en az ihtiyaç olan 12 litre miktarda sütü alabilir. Yeni doğan bebeklerimize, bebeği olan kadınlara bebeğin her türlü ihtiyacını karşılayan bir çanta veriyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlara halk kart desteği ile aylık düzenli ödeme yapıyoruz. Okullarımızda, özellikle gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı mahallelerimizde her yıl ilköğretime başlayan her iki çocuğumuzdan birinin çantasını 'ilk çantam' projesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veriyor. İçinde kalemi, defteri, boyalı kalemleri, resim defteri, not defteri, bütün kırtasiye malzemelerinin olduğu bir çanta" ifadelerini kullandı.

"Evimiz Atölye projesini hep birlikte büyüterek çoğaltacağız"

'Evimiz Atölye' projesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi olarak ortak yürüttüklerini söyleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 3 yıldır yürütülen proje ile 34 mahalleye ulaştıklarını söyledi. Kadınlara seslenen Meral Seçer, "Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu projenin kıymetini sizlerle birlikte olduğum için daha da anlıyorum" sözlerine yer verdi. Kadınların projeden çok memnun olduğunu belirten Seçer, "Kadınlar sosyalleştiklerini, yeni bir meslek edindiklerini ve bir araya gelmenin onlar için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bunu çeşitlendirerek artırmayı da düşünüyoruz. 'Evimiz Atölye' projesini hep birlikte büyüterek çoğaltacağız" dedi.

Kadınlar, projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi

Mithat Toroğlu Mahallesi'nden Birsen Ak, programa katılmaktan ve projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok güzel, çok mutlu oldum. Özellikle başkanımız geldi, onun konuşmalarından zaten çok etkileniyordum ama kadınlar hakkında bir şey söylediği zaman daha çok duygulanıyorum ve başkanımızı çok seviyorum. Böyle bir fırsat verdiği, bizleri gördüğü, böyle projelere imza attığı ve bizleri de dahil ettiği için başkanımıza teşekkür ederim. Her zaman arkasındayız. O bizim arkamızda olduğu süre içinde biz kadın olarak sesimizi duyururuz" diye konuştu.

Programda ayrıca çocuklar için de eğlenceli etkinlikler yer aldı. Boyama alanında rengarenk boyamalar yapan çocuklar, çimlerde de eğlenceli maskotlarla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Konuşmaların ardından temsili sertifika töreni ve yemek ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MERSİN