Başkan Özkan: "Soğanla patatesle illüzyon yapmaya, vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın"

BURSA Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, soğan fiyatlarıyla ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklama daha yaparak muhalefete seslendi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun eline 1-2 tane soğan alarak Türkiye gündemini değiştirmeye ve manipüle etmeye çalıştığını aktaran Özkan, "Şu anda yeni mahsul ürünler çıkmakta, spekülatif fiyatlar ortaya atılmaktadır. Biz de Hatay Reyhanlı'dan bir tır soğan istedik. Oradaki arkadaşlarımız bize kilogramını beş liradan gönderdi. Biz de bunu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmayı düşünüyoruz. Muhalefete de buradan sesleniyoruz: Soğanla patatesle illüzyon yapmaya, vatandaşlarımızı kandırmaya, onları yönlendirmeye çalışmayın. Büyük Türkiye ideali için büyük projeler, vizyoner projeler oluşturmaya gayret edin" dedi.

Başkan Ali Özkan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun eline 1-2 tane soğan alarak Türkiye gündemini değiştirmeye ve manipüle etmeye çalıştığını belirterek, vatandaşlara spekülatif açıklamalara itibar etmemesi çağrısında bulundu.

"Soğan yazlık ve kışlık üretim tarzında iki şekilde yetiştirilmektedir"

Başkan Özkan, "Sayın Kılıçdaroğlu eline 1-2 tane soğan alarak Türkiye gündemini değiştirmeye, manipüle etmeye çalışmaktadır. Bildiğiniz gibi soğan ürünü yazlık ve kışlık üretim tarzında iki şekilde yetiştirilmektedir. ve şu anda yaz mahsulleri Adana'da, Hatay Reyhanlı'da arz edilmeye başlanmıştır. Kışlık olarak da ekim ayında hasat edilen ürünler Polatlı'da, Suluova'da, Çorum'da, Eskişehir'de tarladan toplandıktan sonra depolara götürülür ve tarlada hasat edilirken aşırı yağış olursa, yağmur olursa, aşırı güneş olursa, ürünler bundan etkilenir. Dayanıksız olur. Depoda çürümeye başlar, bu sene de bunu yaşadık. Ürünlerin kalitesiz olması sebebiyle birçoğu zayi oldu. Çöpe atıldı. ve dolayısıyla da bu ürünü vatandaşlarımız bir ay iki ay yüksek fiyatla almak durumunda kaldı" dedi.

"Büyük Türkiye ideali için büyük projeler, vizyoner projeler oluşturmayagayretedin"

Başkan Ali Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Takdir edersiniz ki bir evin ihtiyacı haftada soğan olarak en fazla bir kilogram, iki kilogramdır. Bununla hiçbir haneye çok bir şey olmaz. Amma velakin biz teknolojik yatırımları yapamadığımız zaman çok büyük kayıplara uğrarız. ve şu anda yeni mahsul ürünler çıkmakta spekülatif fiyatlar ortaya atılmaktadır. Biz de Hatay Reyhanlı'dan bir tır soğan istedik. Oradaki arkadaşlarımız bize kilogramını 5 liradan gönderdi. Biz de bunu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmayı düşünüyoruz. ve muhalefete de buradan sesleniyoruz. Soğanla patatesle illüzyon yapmaya, vatandaşlarımızı kandırmaya, onları yönlendirmeye çalışmayın. Büyük Türkiye ideali için büyük projeler, vizyoner projeler oluşturmayagayretedin."