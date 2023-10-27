Başkan Özdemir: "OSB'nin büyümesi ile trafik yoğunluğu artacak"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, organize sanayi bölgesinin(OSB) büyümesi ile trafik yoğunluğunun artacağını, trafik güvenliği ve yoğunluğu azaltmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, organize sanayi bölgesinin( Osb ) büyümesi ile trafik yoğunluğunun artacağını, trafik güvenliği ve yoğunluğu azaltmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özdemir ve Rifat Silov bölgede devam eden karayolları yatırımları, yapılması planlanan yatırımlar, karayolu güvenliği için yapılacak çalışmalar ve kış tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede görüşlerini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bölgemizde OSB'mizin büyümesi ile trafik yoğunluğu artacak. Yine Karadeniz'in giriş kapısı olan ilçemizde trafik güvenliğini artırmak adına çalışmaktayız. Ayrıca kış tedbirleri kapsamında Havza Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımız yaptık ve ilgili kurumlarımız ile işbirliğine açığız. Samsun- Vezirköprü karayolu bölgemiz için önemli bir yatırım. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde halkımız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN