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Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral beraberinde Belediye Meclis üyesi Şaban Cineviz ile birlikte semt pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafını tek tek gezerek ziyaret eden Başkan Oral, pazar esnafının sorunlarını dinledi. Oral, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, semt pazarında da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Metin Oral Yalova Ekonomi Haberler

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