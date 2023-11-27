Başkan Güder: "Tekstilkent'te üretim yakın zamanda başlayacak"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun çabaları ve girişimleriyle başlatılan Tekstilkent Projesi, yakın zamanda üretime başlayacak.

Kentin yeniden ayağa kalkması için her alanda çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun gayretleriyle başlatılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Tekstilkent Projesi tamamlanarak yakın zamanda üretime geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte başlatılan proje kapsamında "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" ile ilk etapta en az 500 kişinin, orta vadede ise yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

"Hatunusuyu tekstilin üssü haline gelecek"

Hatunsuyu Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Tekstilkent Projesiyle istihdamın çeşitleneceğini ve ilçenin sosyo-ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlanacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hatunsuyu Tekstilkent Projemiz yaşadığımız sürece rağmen sekteye uğramadı ve son aşamaya geldik. Ekipmanlar taşınacak ve yakın zamanda burada üretime başlanacak. Hatunsuyu Mahallesi ve bölgesi bizim için önemli merkezlerden bir tanesi. Birçok vatandaşımız Battalgazi bölgemizden organize sanayiye gidiyor. Biz bunun önüne geçerek özellikle gençlerimizin bu bölgede çalışmalarını, yerinde istihdamı amaçlıyoruz. Bölgeyi tekstilin üs merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Göreve gelmeden önce vadedilen projelerin tamamına yakınına imza attıklarını ifade eden Başkan Güder, "Onlarca farklı alanda onlarca farklı ve önemli projeyi vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bundan sonra da yatırımlara devam edeceğiz. Özellikle bölgemizde istihdamı öncelikli hedefimiz haline getirdik. Önümüzdeki yıllarda iş alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Her zaman daha iyiyi, daha fazlasını hedefliyoruz. Battalgazi'mize yakışan şekilde aşkla görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA