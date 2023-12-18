Başkan Bahar: "Bekleneni yapmayı değil öncü olmayı taahhüt ettik"

ATSO Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2023 yılının son müşterek toplantısında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Antalya gibi bir şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece bekleneni değil, iş dünyasının öncüsü olmayı da taahhüt ederek göreve başladık.

ATSO Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2023 yılının son müşterek toplantısında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Antalya gibi bir şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece bekleneni değil, iş dünyasının öncüsü olmayı da taahhüt ederek göreve başladık. ATSO'nun para almaktan başka ne yaptığını öyle güzel anlatmışız ki, üstüne tahsilat yapar hale geldik" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 2022-2026 dönemi Meslek Komiteleri ikinci müşterek toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "İlk gerçekleştirdiğimiz toplantımızda 'her toplantıda halkayı genişleteceğimizi, birlik ve beraberliğimizi artırarak devam edeceğimize inandığımı' söylemiştim. İnandığım gibi de oldu. Bunun için Yönetim Kurulum başta olmak üzere, tüm meclis üyelerimize, tüm komite üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma, siz yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yabancı şirket sayısı artarak 6 bin 166 oldu

ATSO'nun 141 yıldır var olan ve 62 bin üyesiyle günde 40 yeni kayıt yapan, Türkiye'nin en büyük dördüncü odası olduğuna işaret eden Başkan Bahar, "İstanbul'dan sonra, en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği, ikinci oda konumundayız. Yabancı şirket sayımız artarak 6 bin 166 olmuştur. Böyle büyük bir odanın, şehrimizin en büyük STK'sının olmadığı, içinde yer almadığı hiçbir çalışma düşünülemez. Antalya, artık yalnızca bir şehirden ibaret değildir, aynı zamanda Türkiye'nin turizm ve tarım başkentidir. Uluslararası alanda tanınmış ve ilgi gören bir destinasyondur. Ülkemizin cari açık ile mücadelesinin de, tedavisidir, itici gücüdür" diye konuştu.

"Büyük bir özveriyle çalıştık"

Antalya gibi bir şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece bekleneni değil, iş dünyasının öncüsü olmayı da taahhüt ettiklerini kaydeden Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle her üye, komitesini, komitesinde onu temsil eden üyesini, komitesinin ne yaptığını bilmeli, izlemeli ve istediği zaman komiteye ulaşma, fikrini paylaşma imkanına sahip olmalıdır. Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olma ünvanıyla, yerel iş dünyamızın sesini Ankara'da ve tüm Türkiye'de gür bir şekilde temsil etmek için büyük bir özveriyle çalıştık. Geçen yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz bakanlık ziyaretleri ve il müdürlüğü ziyaretleri gibi etkinliklerle, üyelerimizin ve şehrimizin çıkarlarını korumak için gerekli adımları attık. Lobicilik faaliyetlerimiz sayesinde, iş dünyamızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve şehrimizi daha fazla tanıtmak amacıyla önemli bağlantılar kurduk. Sayın bakanlarımıza, meslek komitelerimizden gelen ve bizlerin ayrıca önemli bulduğu sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi arz ettik."

"Ne iş yaptığımızı anlattık"

Hedeflerinin her üyeye ulaşmak olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, "Bölgesel çalışmalarımız kapsamında ilçelerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. İlkini Korkuteli'nde, ikincisini hizmet binamızı da açarak Elmalı'da, üçüncüsünü Akseki-Gündoğmuş-İbradı üyelerimizle buluşarak Akseki'de gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde dördüncüsünü Gazipaşa'da yapacağız. Korkuteli'nde organize sanayi bölgemizin tapularını aldık. Bölgeye çok ciddi istihdam sağlayacak bir proje, 1 milyon 200 bin metrekarelik alan için 3 katı taleple karşı karşıyayız. ATSO para almaktan başka ne iş yapar diyorlardı, üye aidat tahsilatlarımız geçmiş yıllara oranla yükseldi. Biz bunu öyle güzel anlatmışız ki üyelerimiz de bunu artık görüyor" dedi.

2019 yılından itibaren aidat tahsilat miktarının ilk kez yüzde 60'a ulaştığını dile getiren Başkan Ali Bahar, "2019'da yüzde 38, 2020'de yüzde 29, 2021'de yüzde 45, 2022'de yüzde 52 olan tahsilat oranlarımız içinde bulunduğumuz yılda ilk kez yüzde 60'a ulaşmıştır. Kaldı ki pandemi döneminde aidatlara zam yapılmamasına rağmen tahsilat oranlarımız ortadadır. Üyelere dokunduğumuzun daha iyi bir göstergesi olabilir mi? Munzam aidat ödemelerinden de ayrıca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz seçim döneminde munzam aidat tahsilatları yüksek olur. Bu nedenle seçim yılında munzam aidat ödemeleri, yüzde 80 oranlarına yaklaşır. Bu yıl, yani 2023 sanki seçim yılı içindeymişiz gibi, munzam aidat tahsilatımız bu orana yaklaşarak yüzde 74 oldu. ATSO'nun para almaktan başka ne yaptığını öyle güzel anlatmışız ki, üstüne tahsilat yapar hale geldik. Üyelerimiz aidatlarını, sorgusuz sualsiz ödüyorlar" diye konuştu.

"Gelecek hedefimiz heyecan ve azimle devam etmek"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda herkesin farklı bakış açılarına sahip olabileceğini ancak tüm görüşlerin iş dünyasının gelişimine katkı koymak amacını taşıdığını belirten Başkan Bahar, "Bu nedenle, her ne kadar zaman zaman farklılıklarımızı tartışsak da, asıl hedefimiz, çözüm odaklı çalışarak sektörlerimizin sorunlarına eğilmektir. Üyelerimizin beklentilerine ve sektörlerimizin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanarak, daha etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturma amacımızı sürdüreceğiz" dedi.

Gelecek hedeflerinin heyecan ve azimle devam etmek olduğunu dile getiren Başkan Ali Bahar, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sizlerin desteği ve katkısıyla iş dünyamızın ve şehrimizin geleceği için daha fazla çalışmaya ve başarıya ulaşmaya devam edeceğiz. 100'üncü yaşını kutladığımız ülkemizin ve rejimimizin sonsuza dek ayakta kalması, Atatürk'ün çizdiği vizyona uygun bir şekilde her alanda kalkınması için Cumhuriyet'e gönül veren, Cumhuriyet'e kalpten bağlı olan insanlar olarak çalışıyoruz. Hep birlikte daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemek için el birliğiyle çalışmaya devam edelim" diye konuştu.

Ekonomik veriler konuşuldu

ATSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda, Danışman Dr. Bader Arslan, dünya, Türkiye ve Antalya ekonomisini değerlendirdiği sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının ikinci gününde, ekonomi yazarları, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomi Gazetesi Yazarı Vahap Munyar oldu. Antalya ve Türkiye ekonomisi 2023 yılı değerlendirmeleri ile 2024 yılı beklentilerine ilişkin gerçekleşen söyleşide katılımcılar, 2023 yılının ekonomik performansını ve önemli göstergelerini değerlendirirken, aynı zamanda 2024'e dair beklentilerini tartıştı. Etkinliğin soru-cevap bölümünde Hakan Güldağ ve Vahap Munyar gibi deneyimli ekonomi yazarlarının görüşleriyle katılımcılara önemli bir perspektif sunarak, gelecek yılın potansiyel ekonomik rotasını belirlemede fikir sahibi olmalarını sağladı. Toplantı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın konuklara hediye takdimi ile sona erdi.

Antalyaspor desteği

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Meslek Komitesi Üyeleri ile birlikte 2023 yılı ATSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nın son gününde, şehrin takımı Antalyaspor'a desteklerini göstermek amacıyla ATSO yönetimi tarafından kendilerine hediye edilen formalarıyla poz vererek anlamlı bir harekete imza attı. Meslek Komitesi Üyeleri bu jestleriyle sadece sporun değil, aynı zamanda şehrin dayanışma ve birlik ruhunun önemine vurgu yaptı. - ANTALYA