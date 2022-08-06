Konya haberi... Güneysınır'da lavanta hasadı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Güneysınır ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak amacıyla, tarımsal destekleri artırarak sürdürdüklerini söyledi.

Güneysınır'da, kurak alanlarda alternatif tarım ürünü olarak, çiftçilere 1,2 milyon metrekare alanda, 1,8 milyon lavanta fidesini yüzde 85 hibe desteğiyle verdiklerini aktaran Altay, "Güneysınır'a, KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteğiyle lavanta damıtma tesisi inşa ettik. Lavantanın en önemli ekonomik değerini oluşturan lavanta yağı, damıtma tesisinde çıkarılıyor." diye konuştu.

Altay, çiftçilere lavanta fidesinin yanında, fide dikim makinesi desteklemesi yaparak üretimin ve ekili alanların artmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada çok kıymetli olan lavanta balının da markalaşması ve üreticilere ilave gelir getirmesi amacıyla ilçede lavanta fidesi verilen üreticilere 5'er arılı kovan desteğinde bulunduk. Kurak alanlarda lavanta üretiminin artması ve şehir genelinde tarımsal kalkınma için üreticilere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."