Başarısızlık Zirvesi 2024: Gençler Başarı Hikayelerini Dinledi

Türkiye'nin en yenilikçi ve ilham verici etkinlilerinden olan Başarısızlık Zirvesi 2024; başarısızlıklarla baş etmeyi öğrenmiş alanında lider isimleri gençlerle bir araya getirdi. İstanbul Gençlik Platformu tarafından gerçekleştirilen zirve, gençlerden yoğun ilgi gördü.

Başarısızlığı, başarı yolculuğunun vazgeçilmez bir parçası olarak ele alan Başarısızlık Zirvesi, bu yıl yine dolu bir program ve gençlerin yoğun katılımıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ve sayılı 18 yaş altı derneklerinden birisi olan İstanbul Gençlik Platformu tarafından gerçekleştirilen Başarısızlık Zirvesi'nde; başarılarıyla ses getiren lider isimler, gençlerle bir araya geldi, başarıya giden yolda yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Bu yılki zirvede, başarısızlıkların nasıl fırsata dönüştürülebileceği, kriz dönemlerinde alınan derslerin uzun vadeli başarılara nasıl evrildiği ve hata yapmanın yenilikçi düşünme üzerindeki etkileri gibi önemli konular masaya yatırıldı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, LCW e-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş ve Paris Olimpiyatları Gümüş Madalya Sahibi Olimpik Boksör Hatice Akbaş, başarıya giden yolda yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaştı.

Başarısızlık Zirvesi 2024 sahnesinde gençlerle deneyimlerini paylaşan ünlü isimler şöyle:

"Dünyayı ve ülkeyi değiştirmek istiyorsak, sivil toplumu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum"

İşi ilk kurduğunda ciddi baskılarla karşılaştığını belirten TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Bana sürekli olarak 'Doğru düzgün bir işe gir' diyerek yönlendirmeye çalıştılar. Ancak ben inat ettim; kendime inandım ve direndim. Eğer direnmeseydim ve başarısızlığı kabul etseydim, bugün bu noktalara gelemezdim. Hata yapmaktan korkmamak gerektiğini öğrendim. Ayrıca, finansmanı olmayan hiçbir yatırıma girmemem gerektiğini anladım. Dünyayı ve ülkeyi değiştirmek istiyorsak, sivil toplumu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Demokrasinin geliştiği toplumlarda sivil toplum güçlenir; sivil toplum güçlendikçe de demokrasi gelişir. Gençlerin ve kadınların Türkiye'yi değiştireceğine inancım tam" dedi.

"Amaç; varmak değil, yolculuktan keyif almak"

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur şöyle konuştu: "Hayatta öyle şeyler karşınıza çıkıyor ki ve her şey göreceli. Amaç; varmak değil, yolculuktan keyif almak. Kendimi başarısız hissettiğim dönemler, en verimli öğrendiğim dönemler oldu. Makine mühendisliğinden endüstri mühendisliğine geçişim, hayatımın önemli bir dönüm noktası oldu. Bir diğer ise büyük bir devlet bankasında çalışmaya başladım ve maliyeden sorumlu grup başkanı oldum. Ancak, bankanın durumu çok kötüydü ve 18 ay boyunca çalışmama rağmen hiçbir başarı elde edemedim. Sadece boşa kürek çektim ve bu pozisyona kendi yanlış kararım nedeniyle girdim. Ancak şu anda geriye dönüp baktığımda, bu süreçte kariyerimin hiçbir noktasında deneyimleyemeyeceğim dersler aldığımı görüyorum. 30 yaşında, burada karşılaştığım tüm farklı sorunları çözmeyi ve yönetmeyi öğrendim. Kendimi başarısız hissettiğim bu dönem, aslında hayatımın en verimli şeylerini öğrendiğim dönemdi."

Liyakata dikkat çeken LCW E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, "Benim için asıl başarı, insanların hayatına dokunabilmek ve iyiliği yayabilmektir. Ahlaklı davranışı hiçbir zaman kaybetmemek ve liyakati ön planda tutmak, iş hayatımda her zaman önceliğim oldu. Eğer iş arkadaşlarım eve huzurlu bir şekilde gidiyorsa, işimde başarılıyım demektir. Her başarısızlık, yeni bir öğreti ve gelişim fırsatıdır. Girişim dünyasında genelde, kaybetmekten korkmayanlar başarılı olur. Ancak ben, elimdekileri kaybetmekten korktuğum için girişim yapma cesaretini bulamadım. Bu, kendi yolculuğumda aldığım en büyük derslerden biri" şeklinde konuştu.

Başarılı olmak için hedef koymanın önemine vurgu yapan Paris Olimpiyatları Gümüş Madalya Sahibi Olimpik Boksör Hatice Akbaş, "Başarılı olabilmek için her şeyin başında hedef koymak gerekiyor. Bu hedef için durmadan çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Boks, zeka işi. Çalışmak önemli, ama zeka olmadan bu iş zor. Pes etmedim; bütün başarılarım, pes etmediğim dönemden sonra geldi. Umudu koruyabilmek için hayal etmek ve hedef koymak en önemlisi. Başarısızlık söz konusu olduğunda gençlere tavsiyem, pes etmemeleri. Sakatlandığım dönemlerde pes etme düşüncesi aklımda oldu, ama bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum. Bu, pes ettiğim bir dönemdi" diye konuştu. - İSTANBUL