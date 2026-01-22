Bartın Limanı'ndan bir yılda 213 milyon dolar ihracat, 212 milyon dolar ithalat yapıldı

Bartın Gümrük Müdürü Abdulkadir Yelkenoğlu, 2025'te Bartın Limanı'ndan 313 milyon dolarlık ihracat, 212 milyon dolarlık ithalat yapıldığını söyledi.

Gümrük Müdürü Abdulkadir Yelkenoğlu, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'dan gerçekleşen dış ticaret ile ilgili 2025 yılı verilerini paylaştı. Yelkenoğlu, Bartın Limanında 2025 yılında 360 giden gemi ile 313 milyon 191 bin 481 dolar ihracat, 360 gelen gemi ile 212 milyon 263 bin 900 dolar ithalat gerçekleştirildiğini kaydetti. Abdulkadir Yelkenoğlu, ayrıca geçen yıl Amasra Yolcu Limanında 31 gelen ve 31 giden gemideki toplam 28 bin 559 yolcunun gümrük işlemi yapıldığını da kaydetti.

Dünya Gümrük Gününü de kutlayan Yelkenoğlu, "2026 yılı Dünya Gümrük Günü için "Gümrük, Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Korur" teması belirlenmiştir. Uluslararası arz zincirinde önemli rol oynayarak sınırlarda görev yapan gümrüklerin bu stratejik görevi ile çevresel, ekonomik, toplumsal sağlığı tehdit gibi zorlukların üstesinden gelinmesi ve arz zincirinde yer alan tüm aktörleri birleştiren, ekonomik refahın arttırılmasına katkı sağlayarak uyuşturucu, silah ve diğer kaçakçılık suçlarıyla mücadele ederek sınırları daha güvenli bir hale getirmek temel hedefleri arasındadır. Müdürlüğümüzde 14 personelimiz ile birlikte görev yaptığımız iç ve dış paydaşlarımızla, Bakanlığımızın yeni stratejik vizyonu olan "Türkiye'yi Dünyada Hızlı ve Kolay Ticarette Güven Kapısı" haline getirmek üzere yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern cihazlarla engelleyerek, ekonomik kalkınmada güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gelişime açık, insan odaklı, güven esaslı ve çevreye saygılı çalışma yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. - BARTIN