Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen 'Üretimden Pazara: Modern Seralara Kadın Eli Projesi' ile ilgili çalışmalar ele alındı. Proje, 18-34 yaş arası kadınlar üzerinde girişimcilik bilincinin gelişmesini sağlamayı ve tarım alanında istihdam edilebilirliği artırmayı hedefliyor.

Bartın'da, "Üretimden Pazara: Modern Seralara Kadın Eli Projesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen toplantıda, 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projeyle ilgili çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Bartın TSO Başkanı Halil Balık, ara elemen ihtiyacının karşılanması ve dezavantajlı insanların iş hayatına kazandırılması amacıyla istihdam ve üretim için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Projeyle 18-34 yaş arası kadınlar üzerinde girişimcilik bilincinin gelişmesini sağlayacaklarını aktaran Balık, bölgede tarım alanında istihdam edilebilirliği sağlamayı ve tarım alanında üreten bir toplum olma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Balık, "Bu projemizle kadınların yeteneklerinin farkına varmalarının sağlanması, üretime katılıp ekonomik bağımsızlıklarını kazandırılması, proje kapsamında kurulacak kadın kooperatifi ile kadın üretimine dayalı kooperatifçiliği desteklenmesi de hedeflenmektedir. Her biri 280 metrekare büyüklüğünde 12 seradan oluşan ve 3 milyon 360 bin lira bedelli projenin il ve bölge ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Uzman Dr. Şahin Baş, BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi uzmanları Merve İnce, Burak Ünal, Kübra Birhan, Bartın TSO Genel Sekreteri Ahmet İncekara ve proje koordinatörü Sena Kasapoğlu'nun katıldığı toplantıda paydaşların görüş ve önerileri alındı.