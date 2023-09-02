Bartın'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında sazan balığı yavruları bırakıldı

Bartın'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Kirazlıköprü Barajı'na, 85 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Bartın Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, bölge balıkçılığının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bartın'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kirazlıköprü Barajı'na, 85 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğünden temin edilen balıklar, Bartın Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve müdürlük yetkilileri tarafından salındı.

Önder, yaptığı açıklamada, bu projenin yanı sıra Bartın Valiliğince hazırlanan "Bartın İlimizde 74 Tarımsal Proje" içeriğinde yer alan "İlimiz İç Sularında Balık Popülasyonunun Artırılması" projesini de yürüttüklerini belirterek, bölge balıkçılığının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalışmaların ilerleyen dönemlerde de süreceğini aktaran Önder, "İlimiz ve bölgemiz balıkçılığı için hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

- Sünnet şöleni

Bartın Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninin, 31.'si gerçekleştirildi.

Şölen programı kapsamında ilk olarak Bartın Belediyesi'nin önünden başlayan araç konvoyu ile çocuklara şehir turu yaptırıldı.

Tur kapsamında Hz. Ebu Derda Türbesi de ziyaret edildi. Türbede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Daha sonra Belediye Sosyal Tesisleri'nde sünnet şöleni organize edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, sünnet olan 134 çocuğa çeşitli hediyeler verdi.