Barbaros Sismik Araştırma Gemisi 7 Ay Sonra Trabzon'a Döndü

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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 7 ay aradan sonra Trabzon Limanı'na geri döndü. 2013'ten beri faaliyet gösteren gemi, denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmakta ve Trabzon'u lojistik merkez olarak kullanıyor.

Barbaros 7 ayın ardından yeniden Trabzon'da

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanı'na geldi

TRABZON - Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 7 ay aradan sonra yeniden Trabzon Limanı'na geldi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ardından Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmış, kasım ayının sonlarında tekrar Trabzon Limanı'na gelmişti. Gemi, ayrıldığı Trabzon Limanı'na 7 ayın ardından tekrar gelerek demirledi.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanan geminin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA ŞAHİN - Ekonomi
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