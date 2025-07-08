Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon'dan Ayrıldı

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon'dan Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Trabzon Limanı'nda geçirdiği yaklaşık bir ayın ardından tekrar denize açıldı. Gemi, Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz aramaları için çalışmalara devam edecek.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi yaklaşık bir ayın ardından Trabzon'dan ayrıldı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi daha sonra Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmış, kasım ayının sonlarında tekrar Trabzon Limanı'na gelmişti. Gemi, ayrıldığı Trabzon Limanı'na 7 ayın ardından tekrar geldikten sonra yaklaşık bir ayın ardından tekrar Trabzon'dan ayrıldı. Gemi bir süredir Trabzon Limanı'nda bulunduktan daha sonra Trabzon açıklarına demirlemişti. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin geri dönüş yaptığı öğrenildi.

Denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanan geminin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özel'den çok konuşulacak itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 imza birden

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.