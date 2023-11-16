BankPozitif Yılın Üçüncü Çeyreğinde 1 Milyar 257 Milyon TL Aktif Büyüklüğe Ulaştı

BankPozitif, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar 257 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştığını açıkladı. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, 'Yeni nesil bankacılık ekosisteminin en güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı büyütüyoruz' dedi.

BankPozitif, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar 257 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştığını açıkladı. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Yeni nesil bankacılık ekosisteminin en güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı büyütüyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, BankPozitif'in kurulduğu günden bu yana, Türkiye ekonomisine 7,4 milyar dolar tutarında kredi sağlama başarısına imza attığı belirtildi. Açıklamada bankanın belirtilen dönemde bireysel, ticari, yatırım ve Fintek bankacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşıladığı kaydedildi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE VE GELECEĞİNE İNANARAK YATIRIMLARIMIZI BÜYÜTÜYORUZ'

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "BankPozitif, 24'üncü yaşında. Ne mutlu ki, Türkiye ile beraber büyüyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde ülkemize sağladığımız destekte hız kesmemek bankamız adına gurur kaynağıdır. BankPozitif, Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında da ekonomiyi desteklemeye devam edecektir. Yeni nesil bankacılık ekosisteminin en güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı büyütüyoruz. Yatırımdan ticarete, dış ticaretin finansmanından bireysel finansal çözümlere kadar geniş yelpazede çözümler sunuyoruz. Bankamız, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri, büyük veri analizi gibi yenilikçi teknolojilerle hizmetlerini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.