Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Geçtiğimiz yılın son günlerinde ATM'lerde değişikliğe gidileceğine ilişkin yapılan bilgilendirmeler sonrasında çoğu banka 1 Ocak 2025 itibari ile para çekme limitlerinde güncelleme yaptı.

20 BİN TL'YE KADAR ÇIKARILDI

Söz konusu güncelleme doğrultusunda ATM'lerde 10 bin TL olan günlük para çekme limitleri bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar yükseltildi.

QR KOD LİMİTİ DE ARTIRILDI

ATM'lerden QR kod aracılığıyla yapılacak para çekme işlemlerinde de limit artırımına gidildi. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden para çekimi gerçekleştirmek isteyen müşteriler, böylelikle daha yüksek miktarlarda nakit çekim işlemi yapabilecek.

KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI AZALIYOR

ATM'lerde küçük banknot kullanımında ise kademeli olarak düşüş yaşandı. 10 ve 20 TL'lik banknotların çoğunluğu ATM'lerden kaldırılırken, yerlerine 200 TL'lik banknotlar yerleştirildi. 50 ve 100 TL'lik banknotlar da bazı bankalar tarafından kullanıma kapatıldı.