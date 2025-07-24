Bankalarda sosyal hak yarışı başladı: Günlük yemek parası 500 TL'ye dayandı

Bankacılık sektöründe çalışan haklarına yönelik iyileştirme adımları hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla birçok özel banka hem maaşlarda hem de sosyal haklarda ara düzenlemeye gitti.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu kapsamda çalışanlarına sağladığı günlük yemek ücretini artırdı. 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olan düzenlemeyle birlikte TEB çalışanlarının yemek desteği 375 TL'den 450 TL'ye çıkarıldı. Böylece bankada yemek ücretine yüzde 20 oranında zam yapılmış oldu.

Yemek ücretini artıran tek banka TEB değil. Akbank, çalışanlarına sunduğu günlük yemek desteğini 400 TL'den 500 TL'ye yükselterek yüzde 25 zam yaptı. Garanti BBVA da aynı oran ve tutarla yemek yardımını güncelledi. Her iki bankada da yeni uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli oldu.

Öte yandan QNB Türkiye de benzer bir kararla çalışanlarına sağladığı günlük yemek desteğini 375 TL'den 450 TL'ye çıkardı. Bu bankada da artış oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

İŞ BANKASI YÜZDE 20 ARA ZAM YAPMIŞTI

Maaşlarda ise dikkat çeken adım İş Bankası'ndan geldi. Banka ile BASİSEN Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların 2025 yılı ikinci yarısındaki zam oranı yüzde 21 olarak belirlendi. İş Bankası yılın ilk yarısında da çalışan maaşlarına yüzde 20 oranında artış yapmıştı.

Yapılan düzenlemelerle birlikte özel bankalarda hem maaş hem de sosyal haklarda çalışan lehine önemli gelişmeler yaşanıyor.