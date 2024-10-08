Üye Girişi
Haberler

Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Böylece yılın ilk 6 ayında yasal takibe alınan kişi sayısı, 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 39 artış gösterdi.

Ekonomik kriz ve yükselen faizler nedeniyle bankalara borçlanan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Türkiye Bankalar Birliğinin paylaştığı verilere göre, kredi ve kredi kartı borçları nededeniyle yasal takibe alınanların sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 899 bin kişi bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alındı. Aynı dönem içinde çektikleri kredi borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı ise 737 bin oldu.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YASAL TAKİBE GİRDİ

Böylece yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın ilk altı ayına göre kredi kartı ve kredi borçları yüzünden yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 213 bine ulaştı.

BANKALARIN ALACAĞI YÜZDE 126 ARTTI

Risk Merkezinin Ağustos 2024 verileri ise borçluluk oranlarındaki ciddi artışa dikkat çekti. Buna göre bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya çıktı.

Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi 3-sayfa Finans

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500

Yorumlar (1)

Cafer KILIÇ:

Nasıl olsa kredi kartı kulanmak ve kredi kulanmak bedava zannediyorlar ayağını yorganına göre uzatacaksin yoksa bataklığa düşersin

1
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.