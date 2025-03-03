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Bankacılık sektörünün net kârı ocakta 47,3 milyar lira oldu

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 47 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nun (BDDK) Ocak 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 708 milyar 937 milyon lira artarak 33 trilyon 366 milyar 171 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ocak ayı itibarıyla 16 trilyon 374 milyar 343 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 337 milyar 296 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,87 seviyesinde gerçekleşti.

EN BÜYÜK FON KAYNAĞI MEVDUAT

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 0,8 artarak 19 trilyon 46 milyar 753 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3,5 artışla 2 trilyon 998 milyar 96 milyon liraya ulaştı. Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 47 milyar 347 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,62 olarak kayıtlara geçti.

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Bankacılık sektörünün net kârı ocakta 47,3 milyar lira oldu
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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