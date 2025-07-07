Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak

Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
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3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte en düşük emekli maaşları 16 bin 681 TL'ye yükseltilirken bankaların da promosyon ödemeleri belli oldu. Maaşını taşıyan emekliye 25 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Geçtiğimiz yıl SGK ile sözleşme imzalayan 19 banka ise şöyle sıralandı...

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

TABAN AYLIK 16 BİN 681 LİRAYA YÜKSELİYOR

Söz konusu tutarı aynı şekilde en düşük emekli maaşına yansıtan iktidar, halihazırda 14 bin 469 lira olan taban aylığın 16 bin 681 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Açıklanan en düşük emekli maaşının zamlanmasıyla birlikte Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidilmiş oldu.

Aradan geçen bir yılı aşkın sürede çok sayıda özel banka emekli promosyon kampanyasında değişikliklere giderken, halihazırda kullanılan sistemde emeklilerin maaşına göre promosyon miktarı belirlenmeye devam ediyor.

PROMOSYONA TEMMUZ AYINDA DOĞRUDAN ZAM

Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10, 15 ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak.

25 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bankalar promosyonlarını güncelledi. Maaşını taşıyan emekliye 25 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Maaşını taşıyan emeklilere en düşük promosyonu 12 bin lirayla kamu bankası Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası verirken Garanti Bankası 15 bin lira, TEB ve İş Bankası ise emekli maaşını getirene 21 bin lira ödeyecek. Yapı Kredi ve ING'nin maaş promosyonu ise 25 bin liraya kadar çıkıyor.

SGK ile geçtiğimiz yıl emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar şu şekilde:

- Akbank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank

- Fibabanka

- ING Bank

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Odea Bank

- QNB Finansbank

- Şekerbank

- Ziraat Bankası

- Turkish Bank

- TEB

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Garanti BBVA

- Halkbank

- Türkiye İş Bankası

- Türkiye Vakıflar Bankası

- Yapı Kredi

- Ziraat Katılım Bankası

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

ŞU HABER SİTESİNE BAKIN - BANKANIN VERDİĞİ PARAYI GÜZEL HABER DİYE SANKİ HÜKUMET VERMİŞ EDASI YARATIYOR - YANDAŞ MEDYA

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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Sizleri Allah' a havale ediyorum, hepinize gerekeni o bilir amin

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Haber YorumlarıBülent Cizmeci:

BEN SİZİN YERİNİZDE OLSAM Haberi Hazırlarken daha dikkat ederim ama kime söylüyonki taban maaşı kontrol et anlarsın ikiyüz TL Geridesiniz.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Zaten zam yaparken bunu hesaba katıyor merak etmeyin. Kendi yapması gerekenleri bankaya yüklüyor.

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