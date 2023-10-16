Bank of China'nın eski yönetim kurulu başkanı rüşvet ve yasadışı kredi verme suçlamalarıyla tutuklandı

Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China'nın eski yönetim kurulu başkanı Liu Liange rüşvet ve yasadışı kredi verme suçlamalarıyla tutuklandı.

Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China'nın eski yönetim kurulu başkanı Liu Liange rüşvet ve yasadışı kredi verme suçlamalarıyla tutuklandı.

Çin'de iktidardaki Komünist Parti bünyesindeki Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonu, Liu Liange'nin tutuklandığını duyurdu.

Liu hakkında yaklaşık bir hafta önce de Komünist Parti'den ihraç edilmişti.

2019-2023 arasında kamu bankasının başkanlığını yapan Liu Liange, Mart ayında bu görevinden istifa etmişti.

Bundan haftalar sonra Liu'nun yolsuzlukla suçlandığı açıklanmıştı.

Liu, önemli finansal risklerle sonuçlanan çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.

Bunlar arasında yasa dışı kredi verme, yasaklanan yayınları ülkeye getirme, bankadaki konumunu rüşvet almak, özel kulüplere ve kayak merkezlerine davet edilmek gibi ayrıcalıklar elde etmek için kullanma var.

Liu Çin'in bankacılık ve finans sektöründe önde gelen isimlerden biriydi ve Çin'in Merkez Bankası ve Çin İhracat-İthalat Bankası EximBank'ta üst düzey görevlerde bulundu.

2019'da Bank of China'nın yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

Bank of China, devlete ait ve ticari faaliyetlerde bulunan bir banka. Amerikan finansal bilgi hizmetleri şirketi S&P Global'ın dünyanın en büyük 100 bankası sıralamasının 2023 sonuçlarına göre dünyanın dördüncü büyük bankası konumunda ve 4,2 trilyon dolarlık bir varlığa sahip.

62 yaşındaki isim, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in ülkenin 60 trilyon dolarlık finans sektörüne yönelik iki yıldır devam eden yolsuzluk soruşturmasına adı karışan en kıdemli bankacılardan biri oldu.

Nisan ayında, devlete ait varlık yönetimi şirketi China Everbright Group'un eski başkanı Li Şiaopeng hakkında da soruşturma açılmıştı.

Çin Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Fan Yifei, Haziran ayında rüşvet şüphesiyle tutuklanmıştı.

İki yönetici de Komünist Parti'den ihraç edilmişti.

Ülkenin en büyük sigorta şirketi China Life Insurance'ın yolsuzlukla suçlanan eski başkanı Wang Bin ise Eylül ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.