Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde üretilen ilk elektriğin ulusal şebekeye verildiği bildirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, genel yükleniciliğini ve ana tasarımcılığını Rosatom'un Mühendislik Bölümü'nün üstlendiği projede, reaktör gücü nominal kapasitenin yüzde 40'ına ulaşırken jeneratörün elektriksel çıkış gücü 370 megavat olarak kaydedildi.

Ekim ayının ortasında Ruppur NGS'nin 1. güç ünitesi, minimum kontrol edilebilir güç seviyesine ulaştı. Bu aşamada, reaktör kalbinde kendi kendini sürdürebilen kontrollü bir nükleer zincirleme reaksiyon başlatıldı.

İlk elektrik üretimi aşamasında, reaktör gücü sıfırdan başlayarak kademeli olarak artırılıyor ve türbin, güç ünitesinin elektrik şebekesine senkronize edilmesini sağlayacak seviyeye getiriliyor. Reaktör gücünün nominal kapasitenin yüzde 40'ına çıkarılmasıyla güç ünitesi, deneme işletmesine geçiş için gerekli koşulları sağlıyor.

Reaktör gücünün nominal seviyenin yaklaşık yüzde 40'ına ulaşmasıyla buhar jeneratörleri, türbinin çalıştırılması ve normal işletme koşullarında faaliyet göstermesi için yeterli miktarda buhar üretebiliyor. Böylece güç ünitesinin türbin jeneratörü elektrik şebekesine bağlanabiliyor.

Bu aşamanın ardından deneme işletmesi kapsamında reaktör gücü kademeli olarak nominal seviyeye yükseltiliyor. Sürecin tamamlanmasıyla güç ünitesinin ticari işletmesine başlanıyor.

Ruppur NGS projesi, Bangladeş'in elektrik üretim kapasitesine katkı sağlamayı ve enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla ülkenin elektrik ihtiyacının bir bölümünün nükleer enerjiden karşılanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ruppur NGS'nin 1. güç ünitesinde ilk elektrik üretiminin gerçekleştirilmesinin tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Bangladeş, ulusal enerji sektörünün ithal hidrokarbon kaynaklarına bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak güvenilir, kesintisiz ve çevre dostu bir enerji kaynağına kavuşuyor. Nükleer enerji üretimi, Bangladeş'in ileri teknolojilere erişimini sağlarken mühendislik alanındaki uzmanlık birikiminin ve bilimsel araştırmaların gelişimine de katkıda bulunuyor. Bangladeş nükleer güç santralinin 1. güç ünitesinde ilk elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi, Rusya ve Rosatom açısından da büyük önem taşıyor. Başarıyla hayata geçirilen bu proje, ülkemizin küresel nükleer teknoloji pazarındaki tartışmasız liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor."

Kaynak: AA