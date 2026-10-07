Bandırma'daki çalıştayda Türkiye'nin kaz varlığında dünyada 7. olduğu belirtildi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, Türkiye'nin dünyada kaz varlığı bakımından 7'nci sırada bulunduğunu belirterek, ülkenin sahip olduğu tarımsal ve genetik kaynakları koruması gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) öncülüğünde düzenlenen 8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, kazların güçlü adaptasyon özelliklerine dikkat çekti. Kılınç, enstitü bünyesinde yaklaşık dört yıldır kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kamu, akademi ve üreticilerin bir araya gelmesinin sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu ifade eden Kılınç, çalıştayın kaz yetiştiriciliğinin geleceğine yönelik yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.

Türkiye kaz varlığında dünyada 7'nci sırada

TAGEM Genel Müdürü Dr. Şerafettin Çakal ise, tarım sektöründe bilimsel çalışmalar ve AR-GE faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. İklim değişikliği, nüfus artışı, savaşlar ve gıda arz güvenliği gibi gelişmelerin tarım sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Çakal, Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal ve genetik kaynakları koruması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin dünya genelinde kaz varlığı bakımından 7'nci sırada bulunduğunu belirten Çakal, ülkedeki kaz varlığının yaklaşık 1,3 milyon baştan 1,4 milyon baş seviyesine ulaştığını ifade etti. Çakal, son 10 yılda kaz varlığında yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını kaydetti.

"Kaz yetiştiriciliği kırsal kalkınma için önemli"

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk de, kaz yetiştiriciliğinin özellikle kırsal bölgelerde önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturabileceğini belirtti. Üretimde verim ve kalite standartlarının yükseltilmesi, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaştırılması, ürünlerin daha iyi pazarlanması, markalaşma ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Öztürk, kamu kurumları, üniversiteler, sektör temsilcileri ve üreticiler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Açılış programının ardından çalıştay, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Sarıca başkanlığındaki oturumlarla devam etti. Aksaray, Samsun ve Kastamonu başta olmak üzere farklı illerden akademisyenler, uzmanlar, kamu temsilcileri ve üreticilerin katıldığı çalıştayda kaz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, ıslah çalışmaları, damızlık materyal, kuluçka ve palaz üretimi, biyogüvenlik, hastalıklar, kaz tüyü ve kaz ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konular ele alınıyor. İki gün sürecek etkinlik, 8 Ekim'de Kaz Günü programı kapsamında düzenlenecek kaz gastronomisi, kaz tüyü ürünleri sergisi ve teknik geziyle devam edecek.

Programa Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, TAGEM Genel Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Kerim Kılınç, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Burak Şahinkaya ile farklı illerden akademisyenler, uzmanlar, üreticiler ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı