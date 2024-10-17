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Balıkesirli Mühendis Zeytin Hasat Makineleri Üretip İhracat Yapıyor

Balıkesirli Mühendis Zeytin Hasat Makineleri Üretip İhracat Yapıyor
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Burhaniye ilçesindeki jeofizik mühendisi Ünal Öztürk, ithalat sıkıntısı nedeniyle başladığı zeytin hasat makineleri üretimi ile hem yerel üreticilerin işini kolaylaştırıyor hem de yurt dışına ihraç ediyor. Makineler günde 8 tona kadar zeytin toplayabiliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jeofizik mühendisi Ünal Öztürk, mesleğinde kullandığı makineleri İtalya'dan ithal edemeyince sondaj makinesi üretimine başladı. Ürettiği makineleri yurt dışına da ihraç eden Öztürk, şimdi de yaptığı hasat makineleri ile zeytincinin işini kolaylaştırdı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinde 'var yılı' yaşanırken, Ünal Öztürk'ün hazırladığı makineler üreticilerin işini kolaylaştırdı. Traktörün kuyruk miline takılan makineler günde 8 tona kadar ürün hasadı yapabiliyor. Hasat makinesi üretimine 4 yıl önce başladığını anlatan Ünal Öztürk, makinenin 25-30 kişinin yaptığı hasadı yapabildiğini kaydederken, zeytin üreticisi Ahmet Simav da makinelerin hasadı kolaylaştırdığını söyledi. Makinenin 8 tona kadar zeytin hasadı yaptığını anlatan Ahmet Simav, "Zeytin müstahsiliyim. Bu makineler elektrikli olan hasat makinalarına nazaran 10 makinenin yerine işini görüyor. Ortalama olarak gününe göre 2,5 tonla 8 tona kadar zeytin toplayabiliyor. Böyle sene de hasat biraz zor ama gene de bu makineler çok kolaylaştırdı hasadı. Devam ediyoruz. Yağmur yok. Çok zor şu anda hasadımız ama, makineyle yaptığımız için kolaylaştırdık. Günlük 2,5 tondan 8 tona kadar zeytin hasadı yapabiliyoruz" dedi.

Makine imalatçısı Ünal Öztürk de, "Biz jeolog olarak İstanbul'dan Burhaniye'ye geldik. Burhaniye'de sondaj makineleri yapmaya devam ettik. Bu civarda zeytin hasadında sorun yaşandığını gördüm. Burada zeytin hasat makineleri yapmaya başladık. 4 seneden beri yapıyoruz. Çiftçimize bunları satıyoruz. Kullanıyorlar memnunlar. Bu sene de belli miktar yaptık. Çiftçilerimizi bekliyoruz. Satılmaya devam ediyor. Tarlada bayağı verimli. Geçen yıl 12 tane, bu yıl da 12 tane makine yaparak çiftçilerimize yardım ediyoruz. Çiftçilerimiz eski makinelere göre daha iyi bir verim alıyor. Bunlar 20-30 kişinin yaptığı işi yapıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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