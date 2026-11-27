Ak Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Körfez bölgesinde yatırım bedeli 5 milyar TL'yi aşan üç önemli projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Olcay Çubukçu, kurum yetkilileri, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha incelemelerinde; Reşitköy Barajı, Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları Sulama Projesi ile Nikita Çayı Taşkın Kontrol Projesi'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı. 1 milyar 530 milyon TL yatırım bedeline sahip Reşitköy Barajı'nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 99'a ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla 63 bin 360 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor. Bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artıracak yatırım, çiftçilerin sulama imkanlarının geliştirilmesine ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

3 milyar 120 milyon TL yatırım bedeline sahip Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları Sulama Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27'ye ulaştı. Proje kapsamında 30 bin 610 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Tarımsal verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması açısından büyük önem taşıyan projenin ikinci etap ihalesinin Aralık 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Taşkına yatırım

1 milyar 140 milyon TL yatırım bedeline sahip Nikita Çayı Taşkın Kontrol Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 61'e ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla 5 bin 870 dekarlık alanın taşkın riskine karşı korunması hedeflenirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından da önemli bir adım atılmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin Balıkesir'e kazandırdığı yatırımlara dikkat çeken Milletvekili Canbey, Körfez bölgesinin tarımsal potansiyelini güçlendirecek, üreticilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve vatandaşların yaşam güvenliğini artıracak projelerin önemini vurguladı. Yatırımların Ankara'daki planlama ve ihale süreçlerinden sahadaki uygulama aşamalarına kadar yakından takip edildiğini belirten Canbey, projelerin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği içerisinde Balıkesir için çalışmaya devam ettiklerini belirten Canbey, Körfez bölgesi başta olmak üzere Balıkesir'in dört bir yanında devam eden yatırımların takipçisi olacaklarını ve şehre yeni eserler kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı