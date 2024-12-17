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Balıkesir'in İhracatı Artıyor, Ege İhracatçı Birlikleri Destek Programını Tanıttı

Balıkesir'in İhracatı Artıyor, Ege İhracatçı Birlikleri Destek Programını Tanıttı
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Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Balıkesir'de düzenlenen etkinlikte, Ticaret Bakanlığı'nın Responsible Destek Programı tanıtıldı. Balıkesir'in ihracatının önceki yıla göre %12 artış gösterdiği belirtildi. İhracatın en çok yapıldığı ülkeler arasında ABD, Irak ve Almanya öne çıkıyor.

Ege İhracatçı Birliklerince Balıkesir Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği "Responsible Destek Programı" iş dünyası temsilcilerine tanıtıldı.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Rona Yırcalı Toplantı Salonu'ndaki "Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları" programının açılışında, Balıkesir'in yılın 11 ayında geçen seneye göre ihracatının yüzde 12 arttığını bildirdi.

Yarış, en çok ihracat kaydedilen ülkelerin ABD, Irak ve Almanya, en fazla dış satım yapılan sektörlerin elektrik-elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, otomotiv ve endüstri olduğunu ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan da Balıkesir'in yükselen ihracat rakamına dikkati çekerek bunun açılan yeni organize sanayi bölgeleriyle daha da artacağına inandığını vurguladı.

Son dönemde Balıkesir'deki ihracat artışını yakından gözlemlediklerini anlatan Ertan, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü, Savaştepe'ye kadar bağlanacak otoyol, Balıkesir'in önemli bir lojistik merkezi haline geleceğinin ayrı bir göstergesidir. Balıkesir gerek tarımda gerek sanayide önemli bir üretim merkezidir. Balıkesir'in ihracatında elektrik, elektronik, su ürünleri, hayvansal mamuller, mobilya, otomotiv endüstrisi, mermer, zeytin ve zeytinyağı öne çıkmaktadır. Bu sektörel çeşitlilik Balıkesir ilimizin önemli bir potansiyel barındırmakta olduğunun göstergesidir.

Balıkesirli ihracatçılarımız 2024 yılında başta ABD, Irak, Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere 160 ayrı ülkeye ihracat yapmıştır. Balıkesir'in köklü üretim tecrübesi stratejik hedefleriyle devlet desteklerinden en verimli şekilde yararlanarak 2025 yılında ihracatını 3 milyar dolara taşıyacağı en büyük temennimizdir. Birliğimizin hizmet sunduğu illerde düzenlediğimiz üye buluşmalarıyla üyelerimizle olan ilişkilerimizi geliştirmeyi, sunduğumuz hizmetler ve destekler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamanın yanı sıra Balıkesir'deki ihracat camiasının beklenti ve taleplerini tespit etmeyi hedefliyoruz. Ege İhracatçılar Birliği olarak Balıkesirli iş camiasına ihracat odakları faaliyetlerinde destek sunmayı, güçlü bir ihracat ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz."

Konuşmaların ardından Balıkesir'de 20 yıl ve üzeri aktif ihracat faaliyeti sürdüren firmaların temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Ekonomi
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