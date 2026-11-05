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Balıkesir Havran'da zeytinliklere hayvan girişine karşı drone mücadelesi başlatıldı

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Balıkesir Havran'da zeytinliklere hayvan girişine karşı drone mücadelesi başlatıldı
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Balıkesir Havran'da zeytin hasadı sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koordinasyonunda zeytinliklere hayvan girişine karşı drone destekli tarama başlatıldı. Hayvan sahipleri uyarılırken, üreticilerin emeklerinin korunması amaçlanıyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, zeytinliklerde hayan otlatanlara karşı mücadele başlatıldı. Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koordinasyonunda, zeytinliklerde otlayan büyük ve küçükbaş hayanlar toplanırken, hayvan sahipleri de uyarıldı.

Havran da zeytinliklerde otlatılan büyük ve küçükbaş hayanlar yetkilileri harekete geçirdi. Ekipler, zeytinliklerde drone destekli çalışma başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı koordinasyonunda, drone destekli saha çalışmaları kapsamında zeytinlik alanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların neden olduğu işgallere yönelik taramalar aralıksız devam etmektedir. Üreticilerimizin emeklerinin ve zeytinlik alanlarının korunması adına tüm hayvan sahiplerini gerekli hassasiyeti göstermeye ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir zeytin sezonu diliyoruz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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