Balıkesir ekonomi haberi | Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı kapılarını açtı

Edinilen Balıkesir haberine göre 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Marinturk İstanbul City Port Pendik'te doğa tutkunları ve uygun fiyatlara tatil yapmak isteyenler için kapılarını açtı.

3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Marinturk İstanbul City Port Pendik'te doğa tutkunları ve uygun fiyatlara tatil yapmak isteyenler için kapılarını açtı.

Anadolu Expo Fuarcılık açıklamasına göre, 25 Eylül Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarda, toplam değeri 900 Milyon TL'yi bulan yüzlerce ürün görülebilecek.

Birçok yerel ve uluslararası markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerinin ilk defa görücüye çıktığı, yeni bir karavan sahibi olmak isteyen yada var olan karavanını veya kamp ekipmanını yeni modeli ile değiştirmek, yeni dekorasyon ve aksesuarları denemek isteyen alıcılara, hayallerindeki kamp ortamına kavuşma imkanı sağlayacak olan 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, kapılarını açtı.

25 Eylül Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarda, toplam değeri 900 Milyon TL'yi bulan yüzlerce ürün görülebilecek. Anadolu Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda, boyutu 6 metre kare ile 40 metrekare arasında değişen Karavanlar ve boyu 3 metre ile 9 metre arasında değişen tekneler, Tiny House'lar, Çadır görünümlü Karavan, çadırlar ve doğal yaşama, kamp hayatına yönelik tüm ürünler ve aksesuarlar yer alıyor.

Salgın dönemiyle birlikte izole tatilin gözdesi olan ve ihracatını 3'e katlayan Türkiye içinde de satış rekorları kıran karavan sektörü Türkiye'de ilk kez 3'üncü Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarında buluştu. Karavan Parklarının ve kamping organizasyonlarının da katıldığı fuar, karavan sahibi olmak isteyenlerin ihtiyacına uygun yüzlerce seçeneği bir arada bulmaya olanak sağlıyor.

4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği boyu 3 metre ile 9 metre arasında değişen ekonomik teknelerin, Tiny House ve Çadır üreticilerinin de katıldığı Fuar, Karavan sahibi olmak isteyenlerin her konuda bilgi alabileceği kapsamlı ve çok seçenekli Türkiye'nin en büyük karavan fuarı olarak kapılarını açtı.

600 üstü imalatçı firmanın katıldığı 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı; pazar lideri olan Çekme Karavanların yanı sıra Moto Karavan, Araç üstü çadır karavan, Karavan, Tiny House gibi her zevke hitap edecek farklı doğal yaşam seçeneklerini bir arada sunuyor. Çekme Karavanların ortalama 59.000TL ile 500.000TL arası, Moto Karavanların ise 450.000TL - 4.000.000TL arası bir satış fiyat aralığında olduğu fuar her cebe hitap edebilecek de bir profile sahip.

2 yılda üretici sayısı 5 katına çıktı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Haymana, "Pandemi sonrası tatilin yeni gözdesi olan karavan sektörü, Türkiye'de bu yıl sonu 600 milyon doları görecek. Arka arkaya açılan Karavan otoparkları ve Kamp alanları ile birlikte Türkiye'de de 500 milyon dolarlık bir sektör haline gelen kamp karavan üreticileri, 2023 modellerini 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nda ilk kez tanıtacak. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına çıktı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracat da hızla yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzde 400 artan karavan satışlarına üreticilerin yetişemediğini söyleyen Haymana; " Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim edilebiliyor. Yurt dışından da çok fazla talep geliyor. Türkiye'deki üreticiler aynı zamanda Avrupa'nın karavan alanında eksik kaldığı noktalarda ciddi bir tedarikçisi konumuna geldi. 3. Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'na bu yıl 32 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz.

İhracat atağında bulunan firmalar, ikili görüşmeler yaparak Türkiye'yi Karavan üretiminin merkezi haline getirmek istiyor. Fuarda Açık hava sevenler için ailecek katılabilecekleri bir şölen havasında düzenlenecek olan organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler keyifli vakit geçirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Karavan rotaları ve kamp alanları oluşturuluyor: Her yerde eviniz var"

Türkiye'de karavanların sayısı arttıkça karavan otoparkları probleminin oluşmaya başladığını vurgulayan Haymana, şunları kaydetti:

"Böylece hem kiralama hem de sanayi tarafından şirketler oluştu. Gelişmeye bağlı olarak karavan kamp alanlarının oluşturulması gerekiyor. Çünkü karavanınızı alıp, hemen deniz kenarına çekeyim orada denize gireyim mantalitesi artık geçerli değil. Hem güvenlik açısından hem artık ailece tatil tercihi olmaya başladığı için alışveriş imkanları olması ve elbette teknolojik destekler gerekliliği nedeniyle Karavan rotaları ve Kamp alanları tercih ediliyor.

Şimdi bununla özellikle doğal güzelliklerin olduğu bölgelerde bir alt yapı süreci başladı. Örneğin Karadeniz'de başlayıp, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya ya da Akdeniz'e uzanan birtakım rotalar oluşturulacak. 10-15 günlük gezi imkanı sunulacak. Büyük araç kiralama şirketlerinden karavan kiralama imkanı sundu. Olası bir karavan arızası oluşması ve yeni karavan getirilmesi imkanı da sağlayacak. Böylece yeni bir turizm alanı da oluşturulacak."

MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı deniz üzerindeki fuarlara yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Ulaşım açısından harika bir konumda olan MarinTurk İstanbul City Port, merkezi konumu ve bilinirliği ile de binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.